Tuấn Hưng bị xử phạt thế nào khi biểu diễn không phép ở ban công?

Chiều tối 5-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ báo cáo UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt nam ca sĩ Tuấn Hưng vì vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật.

"Tối 4-9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức live show ở ban công tại nhà riêng của mình nằm trên phố Hàng Khay, tuy nhiên chưa thông báo và xin giấy phép của chính quyền địa phương. Điều này vi phạm hành chính về biểu diễn nghệ thuật.

Theo đó, nam ca sĩ này tự ý tổ chức live show tại ban công nhà riêng trên phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền mà không thông báo và có sự đồng ý của lực lượng chức năng.

Với lỗi trên, theo quy định thì ca sĩ Tuấn Hưng sẽ bị xem xét xử phạt từ 12 đến 15 triệu đồng" - vị lãnh đạo trên thông tin với Tuổi Trẻ.

Chia sẻ với Zingnews, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định cơ quan chức năng hoan nghênh việc Tuấn Hưng tổ chức chương trình âm nhạc không thu phí trong không gian phố đi bộ; tuy nhiên, việc này cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, cụ thể là Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.

Vị này cho biết về thủ tục, phía Tuấn Hưng cần làm đơn xin phép Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội. Từ đó, cơ quan này sẽ phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm để làm rõ một số điều kiện theo quy định trước khi cấp phép. Trong danh mục quản lý sẽ có nội dung về các tác phẩm trình diễn, điều kiện đảm bảo an toàn cho khán giả…

“Khi Sở Văn hóa - Thể thao cấp phép, phía quận sẵn sàng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khán giả để không gian phố đi bộ hồ Gươm có thêm hoạt động văn hóa phục vụ người dân”, vị này nói.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ca sĩ Tuấn Hưng đăng tải công khai việc tổ chức liveshow Góc ban công vào tối 3/9 từ ban công một căn nhà trên phồ Hàng Khay. Buổi biểu diễn sau đó thu hút hàng nghìn khán giả.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho hay việc ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên tổ chức các show ca nhạc tại ban công nhà riêng xuất hiện từ năm 2019.

Sau 2 năm dịch Covid-19, hoạt động này được tạm dừng cho tới khoảng một tháng qua, các buổi biểu diễn được tiếp tục. Cơ quan chức năng phường Tràng Tiền nhiều lần xuống làm việc, nhưng phía nam ca sĩ không chấp hành bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng".