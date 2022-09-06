Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng

Hậu trường 06/09/2022 12:05

Mới đây, Hòa Minzy nhắc khéo đến bạn gái mới của thiếu gia Minh Hải khiến cộng đồng mạng không khỏi nhói lòng.

Mối quan hệ của cả hai mới đây lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi Minh Hải đăng tải khoảnh khắc tái ngộ sau cũng Hòa Minzy và bé Bo dù trước đó tin đồn thiếu gia Minh Hải có “tình mới” đang khiến không ít người xôn xao.

Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 1Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 2

Đặc biệt, sau đó Hòa Minzy đã không ngần ngại xác nhận tình cũ đã có “người mới” và ngỏ ý rủ cặp đôi cùng gặp hai mẹ con. Cụ thế, trên bài viết tái ngộ ở lễ khai giảng của con, Minh Hải set loạt ảnh ở chế độ bạn bè và tag nick Facebook phụ của Hòa Minzy.

Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 3

Bên dưới phần bình luận, nữ ca sĩ gửi lời đến bạn trai cũ: "Dù thế nào thì vẫn mãi là gia đình bố Bo ha!". Đáp lại “tình cũ”, thiếu gia Minh Hải cũng vô cùng thoải mái nói: "Tất nhiên rồi nha bạn". 

Bất ngờ hơn khi mẹ Bo “thúi” đã khéo léo nhắc về "người mới" của anh, cô viết: "Hẹn bạn ý đi ăn cùng 2 mẹ con nào"

Trước lời mời của bạn gái cũ, thiếu gia Minh Hải cũng không tỏ ra né tránh mà vui vẻ cho hay: "Ừ chắc mai bay vô ấy! Có gì mai mình đón con xong đi đón bạn ấy luôn".

Nhân vật "bạn ấy" trong câu chuyện bị đồn đoán là người yêu mới của Minh Hải. Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng râm ran tin đồn thiếu gia Long An tìm được hạnh phúc mới. 

Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 4
 Một khán giả đã bắt gặp hình ảnh thiếu gia Minh Hải hẹn hò cùng một cô gái lạ trước đó.

Tuy nhiên, hiện anh vẫn giữ im lặng trước tin đồn có bạn gái mới. Cô gái được cho là tình mới của nam thiếu gia đã phải khóa phần bình luận trên cả Facebook lẫn Instagram vì nhận phải sự tấn công từ cư dân mạng. 

Nhưng dù là thế, Hòa Minzy vẫn vô cùng hiểu chuyện khi không chỉ giữ mối quan hệ tốt với bạn trai cũ, cô còn tôn trọng cuộc sống riêng và không ngại gặp mặt bạn gái mới của Minh Hải. Từ sau khi “tan vỡ” đến nay, Hòa Minzy vẫn được công chúng quý mến với hình ảnh người mẹ đơn thân mạnh mẽ, hết lòng vì con cái.

Dẫu vậy, nhiều người cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho chuyện tình của cả hai:

Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 5Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 6

Năm 2017, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải công khai hẹn hò. Mặc dù chưa kết hôn nhưng cả hai đã có chung với nhau một cậu quý tử kháu khỉnh với tên ở nhà là "Bo thúi". Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải từng có chuyện tình đẹp khiến công chúng ngưỡng mộ. Sau tất cả, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Sau khi “đường ai nấy đi”, dù cả hai đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn ủng hộ đối phương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vừa gặp lại thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy đã khéo ngỏ ý muốn gặp “người mới” của “tình cũ”, dân mạng nghe mà nhói lòng - Ảnh 7

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