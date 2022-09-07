Mỹ Tâm chỉ mặc áo phông, mũ lưỡi trai ngồi làm việc, fan đã xiêu lòng vì quá đẹp

Dù trước đó có bao nhiêu lời đồn đoán việc “Họa mi tóc nâu” có bầu đi nữa thì giờ đây, hình ảnh này cũng đủ để thấy Mỹ Tâm vẫn vô cùng thon gọn và vô cùng trẻ trung.

Mới đây, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ mê mẩn khi đăng lên trang cá nhân khoảnh khắc chụp vội với áo phông, mũ lưỡi trai lúc làm việc. Ấy vậy mà nhiều người đã “xỉu up xỉu down” vì góc nghiêng thần thánh cùng vẻ xinh đẹp đầy năng động.

Đặc biệt hơn khi thấy nữ ca sĩ đang ngồi chăm chú làm việc, nhiều fan lại thắc mắc không biết có phải đang có một “siêu phẩm” nào đó sắp ra mắt hay không.

Một lần nữa cô nàng khoe visual đỉnh cao khi xuất hiện xinh đẹp tại một sân khấu trình diễn gần đây. Mỹ Tâm vô cùng rạng rỡ trong bộ crop top khỏe khoắn, khoe trọn vòng eo thon gọn.

Mỹ Tâm diện áo crop top cực năng động - Ảnh: SaoStar

Có thể thấy, ở độ tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn là một trong những ca sĩ giữ được vóc dáng và sự trẻ trung bền bỉ nhất trong showbiz Việt. Không phải là người quá cầu kỳ trang điểm, ăn mặc, nhưng ở Mỹ Tâm luôn toát ra vẻ trẻ trung, yêu đời.

Hình ảnh xinh đẹp cùng làn da khỏe khoắn của Mỹ Tâm - Ảnh: internet

Vừa mới đây, Mỹ Tâm bất ngờ bị dân tình soi ra vòng hai bất thường khi diện chiếc đầm khá rộng rãi, mặc thêm áo khoác rộng bên ngoài và đi dép lê. Vì thế mới xảy ra cớ sự nhầm lẫn chuyện cô mang bầu.

Tất nhiên ngay sau đó, Mỹ Tâm cũng đã lên tiếng phủ nhận thông tin này: "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì".