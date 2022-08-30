Mới đây, Thùy Tiên đã khiến dân tình nức lòng khi nhắc đến team Châu Phi của Quang Linh. Cụ thể, trong một video trên kênh youtube cá nhân, Thùy Tiên đã được hỏi sẽ làm gì nếu như Lôi Con về Việt Nam. Khi nghe thấy Lôi Con, Hoa Hậu Hòa bình chia sẻ rằng cô sẽ đưa Lôi Con đi shopping mua quần áo bởi cậu bé không có nhiều đồ để thay đổi. Trong loạt vlog của Thùy Tiên tại Angola, có thể thấy Lôi Con chỉ diện chiếc áo thun màu xanh.

Ngoài ra, Thùy Tiên cũng muốn sẽ có thể dắt Lôi Con đi foodtour Sài Gòn để cậu bé Châu Phi có thể thưởng thức những món ngon tại Việt Nam và "review". Đáng chú ý, Thùy Tiên cũng nói rằng nếu team Châu Phi của Quang Linh về đây thì cô sẽ cùng team tiếp tục làm từ thiện.

Dù chỉ nhắc đến Quang Linh trong một vài giây nhưng Thùy Tiên cũng đủ khiến cho người hâm mộ của hai người không khỏi thích thú. Nhiều người tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi Thùy Tiên – Quang Linh và hy vọng team Châu Phi sớm trở về Việt Nam để họ tiếp tục được làm công tác thiện nguyện.

- Team Châu Phi sắp về Việt Nam rồi Thùy Tiên đãi team đi chơi Sài Gòn cho Lôi Con đi chơi với Tiên ơi

- Khi nào THÙY TIÊN gặp QUANG LINH VLOG nữa đây , mong được xem 2 bạn gặp nhau

- Sẵn dắt Lôi Con đi shopping sắm cho anh Linh vài bộ lun nha chị anh Linh cũng có vài bộ mặc quài cũng nhìn tội nghiệp lắm

- Hóng dự án từ thiện của hai anh chị tại Việt Nam.

Được biết, hồi 2 tháng trước Thùy Tiên đã có chuyến công tác thiện nguyện tại Angola. Tại đây, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và nhóm Quang Linh Vlogs đã trao tặng giếng nước sạch cho người dân nơi đây. Đây là hoạt động nằm trong dự án thiện nguyện của cả hai.

Thùy Tiên và team của Quang Linh Vlogs đã có những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Angola - Ảnh: Internet

Thùy Tiên không chỉ rất thân thiết với Quang Linh Vlogs mà còn dành thời gian làm quen với cậu bé Matiloi có biệt danh "Lôi con", một cậu nhóc thường xuất hiện trong các video của Quang Linh. Matiloi rất đáng yêu lanh lợi nên được nhiều người yêu quý. Cậu bé cũng là người "bám" nàng hậu nhất khi cô đến Angola.