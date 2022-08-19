Ở dưới phần bình luận, người đẹp vô cùng phấn khích trước hình ảnh trên: "Một cây làm chẳng nên non, một cái mái giả trọn tình chị em", "Thấy mặt đặt tên, thấy mái giả, nhận chị em!".. Thậm chí Thu Trang còn gắn thẻ nữ ca sĩ Tóc Tiên để khoe sự trùng hợp với hoa hậu Thùy Tiên: "Tóc Tiên, nay chị có thêm đứa em ruột cũng tên Tiên".

Trước đây, Tóc Tiên và Thu Trang liên tục bị réo tên vì vẻ ngoài ngày càng giống nhau. Tuy nhiên, mới đây, Thu Trang lại tiếp tục gây "lú" cực mạnh khi hào hứng khoe ảnh ghép với hoa hậu Thùy Tiên. Cô vui vẻ cho rằng nhờ tóc mái giả cô đã có thêm một cô "em ruột" chính là Thùy Tiên. Người đẹp chia sẻ: "Ủa vì một chiếc mái mà lại có thêm đứa em ruột cô Tiên hoa hậu. Sau đợt này chắc mấy chỗ bán mái giả có nhiều slogan chất lượng lắm!".

- "Không biết Thuỳ Tiên đã xem được thông tin này chưa nữa, hi vọng hai chị em ruột sớm gặp nhau".

- "Chị Trang cũng xinh như hoa hậu chỉ mỗi không cao như hoa hậu thôi".

- "Bà chị quốc dân đây rồi, đột nhiên có quá trời em gái".

Trước đây, ngay khi Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, Thu Trang cũng hào hứng đăng đàn chúc mừng nàng hậu. Theo đó, nữ diễn viên hài còn chia sẻ bức hình mà nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của cô và đàn em mang nhiều nét tương đồng khiến nữ diễn viên không khỏi thích thú.

Bức ảnh mà Thu Trang được nhận xét mang nét tương đồng với nàng hậu Thùy Tiên.

"Lúc bé Thuỳ Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, nhiều bạn nói mình có nét giống bé ấy. Cỡ này đi thi hoa hậu được chưa mọi người? Tôi có duyên với mấy người tên Tiên ghê", nữ diễn viên viết.

Trước đây, Thu Trang từng được dân mạng ví như chị em song sinh với nữ ca sĩ Tóc Tiên khi thay đổi phong cách thời trang. Đặc biệt do cùng để kiểu tóc giống nhau nên từ fan đến cả người thân không ít lần nhận nhầm Tóc Tiên là Thu Trang và ngược lại.

Hình ảnh giống nhau đến gây "lú" của Tóc Tiên và Thu Trang.

Diễn viên Thu Trang vốn được khán giả nhớ đến bởi tính cách hài hước, duyên dáng mỗi khi tham gia diễn xuất trong những bộ phim lấy đề tài gia đình. Bên cạnh đó, Thu Trang cùng chồng là diễn viên Tiến Luật còn phát triển thương hiệu điện ảnh riêng của mình và liên tục gặt hái nhiều thành công. Công ty giải trí của cặp đôi là nơi xuất xưởng ra hàng loạt các phim điện ảnh "trăm tỷ", web drama ăn khách như: Chị Mười Ba, Nghề Siêu Dễ, Thập Tam Muội, Gia Đình Bá Đạo, Chuyện Xóm Tui...