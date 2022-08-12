Tiến Luật đăng ảnh bên mẹ, tiết lộ luôn mối quan hệ 'mẹ chồng nàng dâu' với Thu Trang

Chia sẻ của Tiến Luật đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Tiến Luật đã hiếm hoi khoe ảnh bên mẹ. Nam diễn viên chia sẻ: "Đời tôi gặp toàn tiểu thư khó chiều. Như vị cô nương trong ảnh, rủ đi chơi xa không chịu, tại say xe. Tôi mới nói lẫy, khó chiều vậy sao tôi báo hiếu. Cái vỗ đít tôi cái chát kêu dẫn vợ con đi chơi vui, đừng có xài keo, nào về chỉ nấu măng cho vợ con tôi ăn, vui cả nhà. Nghe cứ thấy cấn, không biết ai con ruột ai con dâu? Alo!".

Tiến Luật chia sẻ hình ảnh bên mẹ - Ảnh: FBNV

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, Tiến Luật cũng ngầm tiết lộ tình cảnh "mẹ chồng nàng dâu" với Thu Trang khi anh không ăn được măng nhưng mẹ lại muốn nấu măng cho con dâu ăn, đồng thời còn trách móc khi bị đổ oan là xài keo.

Tiến Luật cho biết mẹ thích nấu măng cho con dâu ăn mặc kệ anh không ăn được - Ảnh: FBNV

Qua chia sẻ của Tiến Luật có thể nhận thấy mẹ của nam diễn viên rất yêu thương và cưng chiều con dâu còn hơn cả con ruột. Tiến Luật và Thu Trang là cặp vợ chồng showbiz Việt được nhiều người yêu mến. Cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước về gia đình khiến cư dân mạng thích thú.

Diễn viên Thu Trang tuổi 38: Sự nghiệp thành công, sống viên mãn, hạnh phúc bên Tiến Luật "Chúng tôi đã kết hôn được 11 năm, từ lúc chưa có gì cho tới bây giờ tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó, yêu thương như những ngày đầu", Thu Trang nói về 11 năm hôn nhân với Tiến Luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-luat-dang-anh-ben-me-tiet-lo-luon-moi-quan-he-me-chong-nang-dau-voi-thu-trang-491218.html