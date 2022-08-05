Hoa hậu Thùy Tiên hào hứng ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch để 'thoát ế', hóa ra nàng hậu cũng 'sợ ế'

Hậu trường 05/08/2022 12:12

Miss Grand International 2021 ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất Tịch khiến dân tình thích thú.

Nhiều bạn trẻ truyền tai nhau việc nếu những cặp đôi yêu nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) thì họ sẽ có một tình yêu bền vững, còn với những người đang lẻ bóng một mình sẽ tìm được "một nửa". Vì vậy, vào ngày Thất Tịch năm nay, nhiều người hào hứng cổ vũ và viết thực đơn trong ngày với các món từ đậu đỏ để 'thoát ế'. 

Thuy Tien

Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã có buổi họp mặt vui vẻ cùng bạn bè sau những ngày làm việc bận rộn. Cô đã ghé thăm một nhà hàng buffet lẩu nổi tiếng và thưởng thức các món ăn ngon tại nơi đây. 

Đáng chú ý, nàng Hậu chọn ăn ngay món chè đậu đỏ vào đúng dịp lễ thất tịch khiến dân tình được phen rần rần. Biểu cảm hào hứng của nàng hậu quốc tế khi được ăn món chè huyền thoại vào dịp lễ đặc biệt này nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Thuy Tien
Thùy Tiên ăn chè đậu đỏ vào đúng dịp lễ thất tịch - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài viết, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận:

- "Nhìn bả làm gì tui cũng thấy hài".

- "Cũng có ngày Miss Grand International sợ ế".

- "Biểu cảm cưng xỉu, dễ thương quá chị ơi".

Với lối nói chuyện duyên dáng và hài hước, chân dài sinh năm 1998 luôn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Chính vì lẽ đó, Thùy Tiên luôn là một nàng hậu được hâm mộ hết lòng yêu mến. 

Thuy Tien
Trong suốt quá trình đương nhiệm Miss Grand International vừa qua, Thùy Tiên luôn làm tốt sứ mệnh của mình - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thùy Tiên đã trải qua 8 tháng đương nhiệm, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là nàng hậu quốc tế sẽ kết thúc nhiệm kì với cương vị là Miss Grand International. Trong suốt những ngày tháng đương nhiệm, Thùy Tiên luôn làm tốt vai trò của mình và đón nhận nhiều sự yêu mến của khán giả.

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