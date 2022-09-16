Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường'

Hậu trường 16/09/2022 10:50

Diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Sáng 16/9, trên trang cá nhân, diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã công khai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Bình An cho biết anh và Phương Nga hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu tháng 9. Anh hạnh phúc khi mình và bạn gái lâu năm chính thức được pháp luật công nhận là vợ chồng. Đây là điều anh chờ đợi từ lâu.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 1
Diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã công khai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn - Ảnh: FBNV

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 2
Cũng khoe khoảnh khắc này trên trang cá nhân, Phương Nga hóm hỉnh: 'Bị lên phường' - Ảnh: chụp màn hình

Nam diễn viên và bà xã hiện bận rộn với việc chuẩn bị cho hôn lễ dự kiến diễn ra trong tháng 10. Bình An và Phương Nga đều là con lớn trong gia đình, bố mẹ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức đám cưới cho con. Vì vậy hai nhà thống nhất bắt đầu mọi việc từ sớm để chỉn chu nhất trong từng công đoạn, tránh cảm giác bối rối khi ngày trọng đại đến gần.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 3
Làng showbiz trông chờ đám cưới của cặp sao - Ảnh: Internet

"Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới cách đây 3-4 tháng, hiện đã tìm được địa điểm làm tiệc và hoàn thành một bộ ảnh. Từ giờ đến gần ngày cưới, chúng tôi sẽ chụp thêm 4 bộ ảnh nữa và hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng", Bình An nói.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 4
Tung ảnh cưới bên bạn gái lâu năm, nam diễn viên bày tỏ: "Vẫn giữ lời hứa từ mấy năm trước, hẹn mọi người vào tháng 9 âm lịch này nhé" Ảnh: Internet
Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 5
Trước đó, một người chị thân thiết hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôiẢnh: Internet

Phương Nga chia sẻ. "Vì cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất nên gia đình đôi bên cùng chúng mình đã thống nhất về chung một nhà. Vì chúng mình đang chờ in thiệp cưới nên xin phép được giữ bí mật về ngày cưới. Mình rất vui và muốn gửi lời cảm ơn tới những lời chúc phúc của tất cả mọi người".

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 6

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 7
 Bình An - Bùi Phương Nga được khen là một trong những cặp đôi nổi bật về ngoại hình trong showbiz Việt - Ảnh minh họa: Internet

Bình An - Bùi Phương Nga tìm hiểu nhau từ năm 2017, thông qua một cuộc thi nhan sắc giảng đường mà người đẹp đăng quang. Cho tới nay, họ đã có hơn 4 năm hẹn hò. Mối tình của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Họ cũng được khen là một trong những cặp đôi nổi bật về ngoại hình trong showbiz Việt.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 8
Mối tình của cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả - Ảnh: Internet

Phương Nga nhận lời cầu hôn của Bình An hồi 13/2, trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết, sau bốn năm yêu. Họ quyết định về chung một nhà khi thấy cả hai đều trưởng thành, vững tin trước mọi thứ. Trước đó, Bình An đôi lần ướm thử chuyện kết hôn nhưng Phương Nga chưa muốn lấy chồng sớm vì mới tốt nghiệp, thấy bản thân cần thêm trải nghiệm trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' - Ảnh 9
Phương Nga nhận lời cầu hôn của Bình An trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết, sau bốn năm yêu - Ảnh: Internet

Bình An sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Anh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua hàng loạt phim: Cả một đời ân oán, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Chạy trốn thanh xuân, Yêu hơn cả bầu trời... Ngoài ra, anh còn tham gia phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 3. Năm 2018, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2018 với vai diễn Quang (thời trẻ) và Linh trong Tình khúc bạch dương. Anh hiện được chú ý với phim Gara hạnh phúc.

Phương Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Quốc dân. Sau khi đoạt giải á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô tham gia Miss Grand International cùng năm và vào Top 10. Cô hiện tập trung xây dựng sự nghiệp dẫn chương trình. Cô là MC của chương trình Cafe sáng và một số bản tin của truyền hình quốc gia.

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