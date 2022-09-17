Việc Mai Phương đấu giá vương miện gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương và BTC Miss World Vietnam đã tổ chức buổi đấu giá từ thiện với những vật phẩm cao quý, đặc biệt mang nhiều ý nghĩa. Trong đó, gây sốc nhất vẫn là chiếc vương miện đắt đỏ Ocean Lotus của Tân hoa hậu Thế giới Việt Nam Mai Phương. Đây lần đầu tiên trong lịch sử, có một hoa hậu vừa đăng quang được 1 tháng đã bán đấu giá chiếc vương miện để thực hiện dự án nhân ái. Hoa hậu Mai Phương và BTC Miss World Vietnam đã tổ chức buổi đấu giá từ thiện với những vật phẩm cao quý - Ảnh: Internet Nhưng sau khi khoảng khắc đấu giá vật phẩm này diễn ra giữa các mạnh thường quân diễn ra, đã có nhiều tình tiết khiến dân tình phản ứng dữ dội.

Trong buổi đấu giá, con số được "chốt đơn" cho chiếc vương miện là 3 tỷ đồng, bởi một nhà doanh nghiệp "giấu tên" với danh nghĩa là bạn của bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban BTC Miss World. Nhưng đến gần cuối sự kiện, người "ẩn danh" chuyển khoản xong, thì quyết định trao lại Ocean Lotus cho Mai Phương vì cô xứng đáng có được chiếc vương miện cao quý này. Thậm chí, cây đàn Guitar của người đẹp bán thành công với mức giá 200 triệu cho một vị mạnh thường quân khác, cũng được "người ẩn danh" ngỏ lời muốn mua lại để hoàn trả cho Mai Phương. Vương miện của hoa hậu vẫn thuộc về hoa hậu - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cả Hoa hậu Mai Phương và BTC Miss World Vietnam bị dân mạng thể hiện thái độ "không hài lòng", họ cho rằng đây là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi cho nàng hậu và làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi đấu giá từ thiện này. Netizens đặt dấu chấm hỏi: Người ẩn danh này là ai? Có thật hay không? Một số bình luận tiêu cực xuất hiện tràn làn trên mạng xã hội: - Trời, vậy đấu giá để làm gì nhỉ? - Khó hiểu thực sự. - Một pha truyền thông thật ba chấm! - Biết trước kết quả này luôn đó mọi người. - Ảnh hưởng hình ảnh của Mai Phương quá. Nhiều người cho rằng đây là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi cho nàng hậu và làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi đấu giá từ thiện này - Ảnh: Internet Song, một số ý kiến bênh vực Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 rằng mục đích bán vương miện để làm từ thiện của Mai Phương đáng được khen thay vì bị chỉ trích. Và chiếc vương miện đó nên thuộc về nàng hậu, vì cô đã nỗ lực hết sức để đạt được.

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