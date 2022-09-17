Bị anti-fan công kích, Lệ Quyên ẩn ý mỉa mai: 'Càng thèm nó, lại càng chẳng có nó đâu'

Hậu trường 17/09/2022 20:16

Như mọi khi, Lệ Quyên 'thanh lọc' những bình luận tiêu cực bằng cách đáp trả cực thuyết phục khiến anti-fan câm nín.

Lệ Quyên gần đây rất năng nổ chia sẻ hình ảnh và cập nhật cuộc sống hằng ngày của mình lên mạng xã hội. Dù nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng nhưng nữ ca sĩ cũng không tránh khỏi những bình luận công kích của anti-fan.

Bị anti-fan công kích, Lệ Quyên ẩn ý mỉa mai: 'Càng thèm nó, lại càng chẳng có nó đâu' - Ảnh 1
Một trong những hình ảnh mới nhất của Lệ Quyên - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã hào hứng khoe hình ảnh xinh đẹp tại một bãi đỗ xe. Bên cạnh những lời khen ngợi từ phía người hâm mộ, nữ ca sĩ đã gặp một số ý kiến ác ý cố tình mỉa mai cô. Không ít lần người đẹp đã phải lên tiếng thanh minh về những thông tin sai sự thật về bản thân cô.

Bị anti-fan công kích, Lệ Quyên ẩn ý mỉa mai: 'Càng thèm nó, lại càng chẳng có nó đâu' - Ảnh 2
Diện mạo gợi cảm cùng thần thái cuốn hút của Lệ Quyên ở tuổi 41 khiến đông đảo khán giả không thể rời mắt - Ảnh: Internet

Cụ thể trong loạt bình luận tiêu cực, một ý kiến đã thu hút sự chú ý của không ít người: "Thử không có tiền mới biết được người ta thương mình như mình nghĩ không chị". 

Lệ Quyên nhanh chóng đáp trả khéo léo: "À em ơi, chắc chị may mắn rồi. Vì từ khi chị chưa là ai cả, chị vẫn luôn được yêu thương trọn vẹn em nhé. Đừng nghĩ đồng tiền to thế, ai cũng cần nhưng tiền chưa bao giờ là tất cả. Càng thèm nó, lại càng chẳng có nó đâu". Một số khán giả cũng nhanh chóng bênh vực người đẹp: "Nếu không thể chúc phúc xin hãy lặng im", "Tiếc là chị ấy có tiền có tài mất rồi", "Sao bạn có tiền sao bạn không làm được như người ta"...

Bị anti-fan công kích, Lệ Quyên ẩn ý mỉa mai: 'Càng thèm nó, lại càng chẳng có nó đâu' - Ảnh 3
Không ít lần người đẹp đã phải lên tiếng thanh minh về những thông tin sai sự thật về bản thân cô - Ảnh: Internet

Ở dưới phần bình luận, khi được khen ngợi về làn da căng bóng cô hào hứng chia sẻ: "Chị em mình ngày nào cũng đổ mồ hôi, sẽ khó già đấy bé ạ". Đồng thời nữ ca sĩ bày tỏ sự bất lực khi bị một số người cho rằng đã đi "gọt eo": "Bạn chả biết cái gì về tớ mà ngồi một xó xạo như đúng rồi khổ thế chứ".

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