'Soi' ngay học vấn Bình An - Phương Nga trước thềm đám cưới: Đúng là tài sắc vẹn

Hình ảnh đăng ký kết hôn và những thông tin "rục rịch" đám cưới của Bình An và Phương Nga hiện trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Trước đó, cặp đôi nhận được sự yêu mến của nhiều người bởi chuyện tình vô cùng ngọt ngào suốt thời gian hẹn hò bên nhau.

Cụ thể, mới đây, Phương Nga đã khoe hình ảnh Giấy đăng ký kết hôn với Bình An. Nàng hậu không khỏi "ấm ức" và bất lực kể với người hâm mộ: “Bị” lên phường". Còn nam diễn viên không giấu khỏi cảm xúc vui vẻ: "Được lên phường".

Bình An và Phương Nga đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp - Ảnh: Internet

Đông đảo khán giả và bạn bè thân thiết đều đồng loạt gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" này - Ảnh: Internet

Ngay lập tức biểu cảm trái ngược của cặp đôi khi lên phường đăng ký kết hôn đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đông đảo khán giả và bạn bè thân thiết đều đồng loạt gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" này.

Á hậu Phương Nga

Á hậu chính thức tốt nghiệp trường Đại học kinh tế Quốc dân. Chân dài gốc Hà thành nhận bằng giỏi với điểm trung bình các môn học là 4.49/5. Điểm luận án tốt nghiệp của Phương Nga gây choáng thời điểm đó khi đạt 9,3.

Phương Nga là một trong những nàng hậu có trình độ học vấn rất đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sau khi tốt nghiệp loại ưu tú, Phương Nga tiếp tục học tại Đại học Công Nghệ Swinburne Vietnam, ngành của người đẹp theo học thuộc top đầu tại đây. Đáng nói, ngôi trường mới của Phương Nga nổi tiếng là nơi tài trợ học bổng cho những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia.

Phương Nga tiết lộ lý do quyết định theo đuổi việc học thêm 1 văn bằng nữa thay vì học thạc sĩ hay cao học: "Ngày hôm nay đánh dấu một chặng đường mới, ngày mình quyết định sẽ học thêm một bằng đại học nữa. Có thể đây là một quyết định hơi liều khi đáng lẽ ra bây giờ mình nên học cao lên như học thạc sĩ. Nhưng mình nghĩ trước tiên học một chuyên ngành mình thích, phục vụ cho công việc hiện nay của mình rồi sau đó học cao lên sau cũng chưa muộn. Chặng đường sắp tới sẽ rất bận đây khi vừa đi làm vừa đi học nhưng không sao".

Sau khi tốt nghiệp Kinh tế Quốc dân, Phương Nga tiếp tục theo đuổi con đường học tập tại trường Swinburne - Ảnh: Internet

Trước đó, Phương Nga từng duy trì thành tích học tập loại giỏi trong suốt 12 năm học và có khả năng sử dụng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Sau khi tốt nghiệp tại Kinh tế Quốc dân và có được sự nghiệp nghệ thuật đáng mơ ước, nàng hậu quyết định chinh phục con đường học tập với chuyên ngành Truyền thông Xã hội tại trường Swinburne Việt Nam.

Diễn viên Bình An

Nguyễn Bình An (sinh năm 1993 tại Phú Thọ) là một nam diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các bộ phim như 5S Online, Lạc giới, Mối tình đầu của tôi,...

Bình An từng thi đỗ vào hai ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Anh tốt nghiệp Trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Đây là một trong những đại học nghệ thuật Hà Nội lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận – Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình.

Từng chia sẻ về con đường học vấn của mình, Bình An cho hay, ở thời điểm thi đại học, anh làm hồ sơ cả hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. May mắn Bình An đỗ cả hai. Tuy nhiên, vì bố mẹ không muốn cho anh theo đuổi nghiệp diễn nên anh chấp thuận theo lời bố mẹ để nhập học tại trường Đại học Công nghiệp.

Trước khi chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật, nam diễn viên từng có thời gian học tập tại Đại học Công nghiệp - Ảnh: Internet

"Trong suốt thời gian một năm đầu học tập tại trường, tôi đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt việc học. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn luôn thấy thiếu điều gì đó. Tôi cảm thấy đây không phải là con đường mình mong muốn được chinh phục. Hết năm nhất, tôi tự quyết định bỏ học. Sau đó, tôi thi lại vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh để theo đuổi ước mơ", Bình An từng chia sẻ.