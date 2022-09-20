Có tính cách "không phải dạng vừa" nên khi bản thân dính thị phi, Ngân 98 chẳng ngán đáp trả, vì thế cô nàng có một lượng anti-fan đông đảo.

Vốn nổi tiếng là một cô gái cứ đăng ảnh là phải hở hết cỡ, show hết cả điểm nhạy cảm trên cơ thể nên thời gian qua Ngân 98 liên tục dính thị phi. Dưới mỗi bài đăng, bạn gái Lương Bằng Quang lại nhận về vô số chỉ trích từ dân mạng. Mới đây, Trên trang cá nhân, Ngân 98 xả kho loạt ảnh sexy diện bikini cắt xẻ táo bạo kèm dòng chú thích gây chú ý.

Cô viết: "Bạn đồn thổi về tôi nhưng tôi im lặng. Bạn tấn công tôi nhưng tôi im lặng. Bạn không tôn trọng, coi thường tôi và tôi cũng im lặng. Đó không phải tôi hèn nhát, điều này đang kiểm tra chúng ta rằng ai mới là người giỏi hơn".



Vướng phải nhiều ồn ào nên Ngân 98 cũng có một lượng anti-fan đông đảo - Ảnh: Internet

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân chính là một trong số các hot girl mang nhiều tai tiếng, thị phi nhất tại Việt Nam. Cô không ngại đáp trả dư luận mỗi khi bị bàn tán. Vướng phải nhiều ồn ào do vậy cô cũng có một lượng anti-fan đông đảo.



Sau tất cả, Ngân 98 thừa nhận sẽ chọn cách im lặng khi bị anti-fan tấn công - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngân 98 đã từng có thời điểm cô nàng bị cấm diễn bởi phong cách ăn mặc quá mức phản cảm của bản thân. Ngân 98 liên tục vướng vào các scandal, cô từng đanh thép đáp trả khi bị dư luận bàn tán về cách ăn mặc lố lăng: "Tôi đẹp, thích hở bạo nhưng không thuộc dạng dễ dãi. Đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài thì quá nguy hiểm. Mỗi người một tính cách, kín đáo chưa chắc ngoan hiền, hở bạo chưa chắc không ngoan.



Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân chính là một trong số các hot girl mang nhiều tai tiếng, thị phi nhất tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Cuộc sống của mỗi người không thể làm hài lòng được mọi thứ. Bản thân ra sao có bạn bè và gia đình thân thuộc hiểu rõ nhất. Còn dư luận bàn tán ra sao tôi không thể kiểm soát được. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại". Sau tất cả, Ngân 98 thừa nhận sẽ chọn cách im lặng khi bị anti-fan tấn công.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tat-ca-ngan-98-xin-phep-im-lang-khi-bi-anti-fan-tan-cong-504752.html