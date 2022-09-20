MC Quyền Linh cảm thấy ngại ngùng khi được gọi là 'bố vợ quốc dân', thấy con gái chỉ dễ thương, chưa đạt đến mức để thi Hoa hậu

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh được dân tình đặt niềm tin sẽ là Hoa hậu tương lai. Trước vấn đề này, MC Quyền Linh chia sẻ, các con của mình vẫn chưa đạt đến ngưỡng nhan sắc để thi Hoa hậu. Bản thân anh cũng không nghĩ đến việc sẽ cho Lọ Lem và Hạt Dẻ dấn thân vào nghệ thuật sớm. Quyền Linh cho hay trước đây anh ít có điều kiện học hành nên hiện tại anh muốn 2 con chỉ nên chú tâm vào việc trau dồi tri thức. Bản thân nam MC cũng rất sợ để con tiếp xúc với nghệ thuật sớm vì sợ con mê mẩn mà lơ là việc học. Quyền Linh luôn để các con được thoải mái trong việc lựa chọn sở thích cá nhân.

Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh - Ảnh: Internet



Quyền Linh cảm thấy áp lực khi 2 cô con gái được khen đẹp như Hoa hậu - Ảnh: Internet

Việc được mọi người ưu ái gọi là "ông bố quốc dân", "ba vợ quốc dân" khiến nam MC ngại ngùng. MC Quyền Linh chia sẻ với truyền thông rằng: "Thực ra mình thấy con mình chỉ dừng lại ở mức độ dễ thương, ngoan ngoãn so với gia đình thôi. Khán giả thương nên nâng nó lên mức cao quá cũng bị áp lực bởi vì chưa tới mức như vậy".