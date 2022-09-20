MC Quyền Linh cảm thấy ngại ngùng khi được gọi là 'bố vợ quốc dân', thấy con gái chỉ dễ thương, chưa đạt đến mức để thi Hoa hậu

Chia sẻ trước truyền thông, MC Quyền Linh cảm thấy hoang mang khi được các fan gọi là "bố vợ quốc dân". Anh còn thẳng thắn đưa ra nhận xét về dung mạo 2 cô con gái của mình.
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Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối Lọ Lem và Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh được dân tình đặt niềm tin sẽ là Hoa hậu tương lai. Trước vấn đề này, MC Quyền Linh chia sẻ, các con của mình vẫn chưa đạt đến ngưỡng nhan sắc để thi Hoa hậu. Bản thân anh cũng không nghĩ đến việc sẽ cho Lọ Lem và Hạt Dẻ dấn thân vào nghệ thuật sớm. Quyền Linh cho hay trước đây anh ít có điều kiện học hành nên hiện tại anh muốn 2 con chỉ nên chú tâm vào việc trau dồi tri thức. Bản thân nam MC cũng rất sợ để con tiếp xúc với nghệ thuật sớm vì sợ con mê mẩn mà lơ là việc học. Quyền Linh luôn để các con được thoải mái trong việc lựa chọn sở thích cá nhân.
Việc được mọi người ưu ái gọi là "ông bố quốc dân", "ba vợ quốc dân" khiến nam MC ngại ngùng. MC Quyền Linh chia sẻ với truyền thông rằng: "Thực ra mình thấy con mình chỉ dừng lại ở mức độ dễ thương, ngoan ngoãn so với gia đình thôi. Khán giả thương nên nâng nó lên mức cao quá cũng bị áp lực bởi vì chưa tới mức như vậy".
Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, SN 2005), con gái đầu của nam MC Quyền Linh và em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, SN 2008). Với nhan sắc xinh đẹp, ngoan ngoãn và thân thiện 2 công chúa nhà Quyền Linh được nhiều khán giả yêu mến.
MC Quyền Linh cùng vợ là doanh nhân Dạ Thảo rất chú trọng trong việc giáo dục con thực hiện lối sống giản dị, biết tiết kiệm, sử dụng tiền hợp lý thay vì phô trương hào nhoáng. Không những vậy, trong sinh hoạt đời thường, vợ chồng nam MC luôn cố gắng dành thời gian để cả gia đình được kết nối với nhau.
Lọ Lem và Hạt Dẻ đều đang theo học tại một trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí khủng. Chu cấp cho các con đủ đầy nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn dạy con cái cách sống giản dị, quan tâm chia sẻ với mọi người, biết trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất…
“Tôi dạy con ngủ dưới đất, ăn cơm giản dị. Tôi luôn dạy bé phải nhìn tôi mà noi gương, tự lập và không nhờ vả vào bất kỳ ai, tự vươn lên bằng chính sức của mình” – MC Quyền Linh từng giãi bày.