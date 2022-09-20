Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương'

Hậu trường 20/09/2022 10:43

Phản ứng của Nhã Phương khi nghe chồng nói những câu "phũ phàng" khiến dân tình bật cười.

Mới đây, tập 14 của chương trình “2 ngày 1 đêm” chính thức phát sóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Trong tập này, mở đầu là thử thách né bóng nước với không ít những phân cảnh khiến cư dân mạng được phen cười ngả nghiêng. Sau khi các thành viên của 2 đội chơi thay phiên nhau “đối đầu”, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội Nhã Phương với tỉ số 4 – 0. Với kết quả hoàn toàn thuyết phục như vậy, 4 thành viên đội thắng được ngủ chăn ấm đệm êm và có quyền lựa chọn chỗ ngủ cho đội thua.

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 1
Năm 2018, Nhã Phương kết hôn với Trường Giang. Sau khi kết hôn, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Trường Giang - Ảnh: Internet

Ngay khi biết được thông tin trên, Lê Dương Bảo Lâm liền đề nghị rằng: “Để Nhã Phương chọn đi ạ. Không lẽ để chồng mình khổ cực”. Thấy thế, Thúy Ngân vừa mỉm cười vừa nhắc khéo Nhã Phương: “Chẳng lẽ nào Phương lại để bạn Phương khổ cực nhỉ”.

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 2

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 3
Các thành viên của 2 đội tham gia thử thách né bóng nước - Ảnh: Internet

Trước tình huống trên, Nhã Phương liền quay sang hỏi ý kiến ông xã. Bất ngờ, Trường Giang liền thẳng thừng tuyên bố: “Đừng nghĩ gì về anh. Cả cuộc đời anh lấy em là đã khổ cực rồi”. Nhã Phương bị "đứng hình" trước câu nói của ông xã và tỏ rõ thái độ hờn dỗi.

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 4
 Bất ngờ Trường Giang thẳng thừng tuyên bố: 'Đừng nghĩ gì về anh. Cả cuộc đời anh lấy em là đã khổ cực rồi' Ảnh: Internet

 Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 5

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 6
Nhã Phương bị "đứng hình" trước câu nói của ông xã - Ảnh: Internet

Trường Giang kết hôn với Nhã Phương vào cuối tháng 9.2018. Sau thời gian chung sống, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Destiny vào năm 2019. Để đảm bảo an toàn nên gia đình anh hạn chế để lộ danh tính bé trên mạng xã hội.

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 7
Kể từ khi công khai chuyện tình cảm đến hiện tại, chuyện tình của Trường Giang - Nhã Phương luôn khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Từ khi trở thành trụ cột gia đình, Trường Giang cho biết anh tập trung “làm lụng” để chăm lo đời sống vợ con. Trong một gameshow, nam diễn viên từng gây bất ngờ khi hé lộ: “Tôi ít khi nào thấy vợ ngồi hay nằm, vì khi họ đang ngủ sáng sớm tinh mơ tôi phải đi làm. Tôi về lúc vợ con đã đi vào giấc mộng, chỉ dám rón rén vào ngủ”. Dù bận rộn nhưng nam danh hài luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh gia đình.

Sau khi kết hôn, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Trường Giang, nam diễn viên cưng chiều Nhã Phương hơn cả lúc đang yêu. Trường Giang cũng thừa nhận hai vợ chồng yêu thương nhau nhiều hơn kể từ khi có con. Sau khi sinh con, Nhã Phương dành toàn thời gian chăm sóc nhóc tỳ. Cô ít hoạt động showbiz hơn trước đây. 

Trường Giang thẳng thừng tuyên bố 'cả cuộc đời đã khổ cực khi lấy Nhã Phương' - Ảnh 8
Họ yêu nhau rất bình dị, không phô trương nhưng đầy chân thành - Ảnh: Internet

Không như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương ít cập nhật đời sống riêng tư trước công chúng. Hiện tại, Nhã Phương đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Trường Giang và công chúa nhỏ đầu lòng. Có người đàn ông luôn chăm lo, cưng chiều bên cạnh nên nhan sắc Nhã Phương ngày càng "thăng hạng".

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