Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không?

Hậu trường 21/09/2022 11:45

Sau khi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 bị chỉ trích bởi màn trình diễn áo tắm 'ô dề', phía Miss Universe Vietnam cũng đã có động thái.

Ngày 19/9, phần thi Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã diễn ra trong sự mong chờ của khán giả. Đây là phần thi thể hiện được body quyến rũ, nóng bỏng của các thí sinh. Được biết, người chiến thắng sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, phần thi đã không diễn ra hoành tráng như mong đợi của khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc sau khi xem được màn trình diễn của các thí sinh.

Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 1
 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã tổ chức phần thi Best in Swimsuit với sự góp mặt của 51 thí sinh - Ảnh: Internet

Theo đó, phần thi Best in Swimsuit được tổ chức tại một địa điểm khá tối và không được trang trí đẹp mắt, khiến cho hình ảnh thí sinh trở nên kém đẹp. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn biểu diễn "múa may quay cuồng" của đa số thí sinh. Thay vì catwalk, nhiều người đã thêm nhiều hành động múa và tạo dáng có phần phản cảm. Dù biết tiêu chí của Miss Grand là hướng đến những màn trình diễn phóng khoáng, sôi nổi nhưng khán giả vẫn không khỏi "ngán ngẩm" sau phần thi áo tắm vừa qua.

Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 2
Thay vì catwalk, nhiều người đã thêm nhiều hành động múa và tạo dáng có phần phản cảm - Ảnh: Internet
Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 3
Một vài thí sinh vẫn không cải thiện body nên đã để lộ "bé mỡ" trong phần thi - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, ban tổ chức phía Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ có động thái mở chiếu lại phần thi Người đẹp biển trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua. Được biết, một vài khán giả cũng đã có những so sánh giữa phần thi áo tắm của cả hai cuộc thi. Số đông đều cho rằng phần thi Người đẹp Biển của Miss Universe Vietnam 2022 vô cùng đẹp mắt, các thí sinh diện đồ đẹp và khoe được cơ thể săn chắc, thon gọn. 

Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 4
Ban tổ chức phía Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ có động thái mở chiếu lại phần thi Người đẹp biển trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet
Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 5
Số đông đều cho rằng phần thi Người đẹp Biển của Miss Universe Vietnam 2022 vô cùng đẹp mắt - Ảnh: Internet
Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không? - Ảnh 6
Các người đẹp vẫn đầy nóng bỏng, gợi cảm mà không cần phải thêm thắt nhiều động tác múa may - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, các người đẹp vẫn đầy nóng bỏng, gợi cảm mà không cần phải thêm thắt nhiều động tác múa may. Trước động thái này, dân tình cho rằng phía Miss Universe Vietnam đang "đá xéo" Miss Grand Vietnam?

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Từ khóa:   Miss Universe Vietnam Miss Grand Vietnam áo tắm

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