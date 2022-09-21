Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không?

Sau khi cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 bị chỉ trích bởi màn trình diễn áo tắm 'ô dề', phía Miss Universe Vietnam cũng đã có động thái.
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Ngày 19/9, phần thi Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã diễn ra trong sự mong chờ của khán giả. Đây là phần thi thể hiện được body quyến rũ, nóng bỏng của các thí sinh. Được biết, người chiến thắng sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, phần thi đã không diễn ra hoành tráng như mong đợi của khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc sau khi xem được màn trình diễn của các thí sinh.
Theo đó, phần thi Best in Swimsuit được tổ chức tại một địa điểm khá tối và không được trang trí đẹp mắt, khiến cho hình ảnh thí sinh trở nên kém đẹp. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn biểu diễn "múa may quay cuồng" của đa số thí sinh. Thay vì catwalk, nhiều người đã thêm nhiều hành động múa và tạo dáng có phần phản cảm. Dù biết tiêu chí của Miss Grand là hướng đến những màn trình diễn phóng khoáng, sôi nổi nhưng khán giả vẫn không khỏi "ngán ngẩm" sau phần thi áo tắm vừa qua.
Ngay sau đó, ban tổ chức phía Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bất ngờ có động thái mở chiếu lại phần thi Người đẹp biển trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua. Được biết, một vài khán giả cũng đã có những so sánh giữa phần thi áo tắm của cả hai cuộc thi. Số đông đều cho rằng phần thi Người đẹp Biển của Miss Universe Vietnam 2022 vô cùng đẹp mắt, các thí sinh diện đồ đẹp và khoe được cơ thể săn chắc, thon gọn.
Đặc biệt, các người đẹp vẫn đầy nóng bỏng, gợi cảm mà không cần phải thêm thắt nhiều động tác múa may. Trước động thái này, dân tình cho rằng phía Miss Universe Vietnam đang "đá xéo" Miss Grand Vietnam?