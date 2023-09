Sau màn trình diễn áo tắm 'ố dề', Hoàn Vũ có hành động 'đá xéo' Hòa Bình: Có thâm quá không?

Ngày 19/9, phần thi Best in Swimsuit trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã diễn ra trong sự mong chờ của khán giả. Đây là phần thi thể hiện được body quyến rũ, nóng bỏng của các thí sinh. Được biết, người chiến thắng sẽ được vào thẳng Top 20 chung cuộc. Tuy nhiên, phần thi đã không diễn ra hoành tráng như mong đợi của khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả đã tỏ ra bức xúc sau khi xem được màn trình diễn của các thí sinh.

cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã tổ chức phần thi Best in Swimsuit với sự góp mặt của 51 thí sinh - Ảnh: Internet

Theo đó, phần thi Best in Swimsuit được tổ chức tại một địa điểm khá tối và không được trang trí đẹp mắt, khiến cho hình ảnh thí sinh trở nên kém đẹp. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn biểu diễn "múa may quay cuồng" của đa số thí sinh. Thay vì catwalk, nhiều người đã thêm nhiều hành động múa và tạo dáng có phần phản cảm. Dù biết tiêu chí của Miss Grand là hướng đến những màn trình diễn phóng khoáng, sôi nổi nhưng khán giả vẫn không khỏi "ngán ngẩm" sau phần thi áo tắm vừa qua.