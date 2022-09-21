'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ

Hậu trường 21/09/2022 13:20

Thấy con trai khoe ảnh chụp cùng "bạn gái" lên trang cá nhân, Lệ Quyên không khỏi hào hứng và phải chia sẻ ngay với mọi người.

Sau khi Lệ Quyên và đại gia Đức Huy ly hôn, con trai của cặp đôi là bé Bo (tên thật là Lê Kỳ Anh) không ở cố định với ba hay mẹ mà luân phiên được cả hai chăm sóc. Bởi vậy, nhóc tỳ 11 tuổi vẫn được hưởng trọn tình yêu thương của gia đình mà không hề bị thiệt thòi về bất kỳ điều gì. Là một trong những rich kid của showbiz Việt nên cuộc sống của con trai Lệ Quyên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. 

'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 1
Là một trong những rich kid của showbiz Việt nên cuộc sống của con trai Lệ Quyên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả - Ảnh: TCNNV
'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 2
Bé Bo thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường trên trang Instagarm hơn 30 nghìn follow - Ảnh: TCNNV

Do sinh ra trong gia đình nổi tiếng và giàu có nên Bo rất giản dị, tự tin trước đám đông. Cậu thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường trên trang Instagarm hơn 30 nghìn follow. Mới đây, Bo đăng tải bức ảnh chụp trước gương, để lộ phần bụng đã lấp ló múi, cơ đầy săn chắc. Được biết, không chỉ học giỏi, Bo còn rất tích cực chơi bóng rổ, tập gym, đạp xe. Vì vậy, dù mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã có thể tự hào về vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và không ngại chụp ảnh khoe dáng giống người mẹ nổi tiếng của mình. 

'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 3
Bo - con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có vóc dáng khỏe khoắn, cơ bụng lấp ló - Ảnh: Chụp màn hình
'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 4
Cậu bé còn được bố dạy chơi golf - bộ môn dành cho giới nhà giàu - Ảnh: TCNNV
'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 5
Bo được ba mẹ chiều chuộng hết mực về vật chất lẫn tinh thần - Ảnh: TCNNV

Ở tuổi 11, Bo cũng có cuộc sống trưởng thành và vô cùng sung túc, thoải mái. Tháng 6 vừa qua, cậu bé khoe đã có bạn gái là người ngoại quốc, học cùng trường. Lệ Quyên rất ủng hộ chuyện tình cảm của con. Nữ ca sĩ chia sẻ lại bức ảnh con chụp cùng bạn gái và bày tỏ: "Bạn gái đầu tiên của chàng. Yêu con".

'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 6
Bo được mẹ ủng hộ khi có bạn gái ở tuổi 11 - Ảnh: Chụp màn hình
'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 7
Bo nói thành thạo tiếng Anh và sở hữu thành tích học tập tốt khiến bố mẹ vô cùng tự hào - Ảnh: TCNNV

Sinh ra trong gia đình giàu có khi có ba là doanh nhân, mẹ là ca sĩ, con trai Lệ Quyên luôn được ba mẹ tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Hiện tại, Bo đang học ở trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM mới mức giá từ 300 - 600 triệu đồng/năm. Khi đi học, cậu bé có tên tiếng Anh là Anthony. Bo nói thành thạo tiếng Anh và sở hữu thành tích học tập tốt khiến bố mẹ vô cùng tự hào. Không những vậy, Kỳ Anh còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị như biệt thự 200 tỷ, xế hộp 30 tỷ mà phụ huynh tặng. Đúng là "ngậm thìa vàng" bao người ao ước. 

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