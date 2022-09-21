'Tuổi trẻ tài cao' con trai Lệ Quyên 11 tuổi đã có bạn gái, khoe bụng 6 múi khiến dân tình trầm trồ

Sau khi Lệ Quyên và đại gia Đức Huy ly hôn, con trai của cặp đôi là bé Bo (tên thật là Lê Kỳ Anh) không ở cố định với ba hay mẹ mà luân phiên được cả hai chăm sóc. Bởi vậy, nhóc tỳ 11 tuổi vẫn được hưởng trọn tình yêu thương của gia đình mà không hề bị thiệt thòi về bất kỳ điều gì. Là một trong những rich kid của showbiz Việt nên cuộc sống của con trai Lệ Quyên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Là một trong những rich kid của showbiz Việt nên cuộc sống của con trai Lệ Quyên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả - Ảnh: TCNNV

Bé Bo thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường trên trang Instagarm hơn 30 nghìn follow - Ảnh: TCNNV

Do sinh ra trong gia đình nổi tiếng và giàu có nên Bo rất giản dị, tự tin trước đám đông. Cậu thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường trên trang Instagarm hơn 30 nghìn follow. Mới đây, Bo đăng tải bức ảnh chụp trước gương, để lộ phần bụng đã lấp ló múi, cơ đầy săn chắc. Được biết, không chỉ học giỏi, Bo còn rất tích cực chơi bóng rổ, tập gym, đạp xe. Vì vậy, dù mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã có thể tự hào về vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và không ngại chụp ảnh khoe dáng giống người mẹ nổi tiếng của mình.