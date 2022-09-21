Chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tạm gác chuyện tình yêu, tập trung kinh doanh

Dù đường tình duyên trắc trở, Cát Phượng vẫn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời.

Mới đây, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với truyền thông, xác nhận chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn sau gần 15 năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ cặp đôi tiếc nuối. Bởi trước đó, mối tình lệch tuổi của cả hai từng khiến nhiều khán giả cảm động và hết sức trông đợi một đám cưới viên mãn.

Cát Phượng hiện vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh: TCNNV

Cô nói: "Mối tình 12 năm mà thốt lên không hợp, tôi cũng buồn cười. Bạn bè 2 – 3 năm chơi với nhau không hợp đã dừng lại rồi, đằng này chuyện tình dài mà nói không hợp, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa".



Ngoài thời gian phát triển công việc kinh doanh thì Cát Phượng tập trung chăm lo cho con trai - Ảnh: TCNNV

Cát Phượng cũng chia sẻ cô hiện vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình: “Nhờ Kiều Minh Tuấn muốn dừng lại và 8 tháng sau, tôi phát hiện mình yêu một người. Người đó không ai khác chính là bản thân. Tôi biết yêu bản thân, biết làm đẹp và lao vào kinh doanh”.

Sau đấy cô quyết định bán chung cư đang ở để khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài thời gian phát triển công việc kinh doanh thì Cát Phượng tập trung chăm lo cho con trai. Bom tên thật Hồ Thái Thiên Minh, năm nay 19 tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt được nhiều người nhận xét trông giống hệt bố - diễn viên Thái Hòa.



Ảnh: Internet

Cát Phượng cho biết thời điểm cô trống trải, tổn thương khi vừa chia tay Kiều Minh Tuấn được 10 ngày, con trai là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giúp cô vượt qua nỗi buồn.

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