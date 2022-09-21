Chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tạm gác chuyện tình yêu, tập trung kinh doanh

Hậu trường 21/09/2022 19:48

Dù đường tình duyên trắc trở, Cát Phượng vẫn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời.

Mới đây, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với truyền thông, xác nhận chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn sau gần 15 năm gắn bó. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ cặp đôi tiếc nuối. Bởi trước đó, mối tình lệch tuổi của cả hai từng khiến nhiều khán giả cảm động và hết sức trông đợi một đám cưới viên mãn.    

Chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tạm gác chuyện tình yêu, tập trung kinh doanh - Ảnh 1
Cát Phượng hiện vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh: TCNNV

Cô nói: "Mối tình 12 năm mà thốt lên không hợp, tôi cũng buồn cười. Bạn bè 2 – 3 năm chơi với nhau không hợp đã dừng lại rồi, đằng này chuyện tình dài mà nói không hợp, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa". 

Chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tạm gác chuyện tình yêu, tập trung kinh doanh - Ảnh 2
Ngoài thời gian phát triển công việc kinh doanh thì Cát Phượng tập trung chăm lo cho con trai - Ảnh: TCNNV

Cát Phượng cũng chia sẻ cô hiện vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình: “Nhờ Kiều Minh Tuấn muốn dừng lại và 8 tháng sau, tôi phát hiện mình yêu một người. Người đó không ai khác chính là bản thân. Tôi biết yêu bản thân, biết làm đẹp và lao vào kinh doanh”.

Sau đấy cô quyết định bán chung cư đang ở để khởi nghiệp kinh doanh. Ngoài thời gian phát triển công việc kinh doanh thì Cát Phượng tập trung chăm lo cho con trai. Bom tên thật Hồ Thái Thiên Minh, năm nay 19 tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt được nhiều người nhận xét trông giống hệt bố - diễn viên Thái Hòa.

Chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng tạm gác chuyện tình yêu, tập trung kinh doanh - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Cát Phượng cho biết thời điểm cô trống trải, tổn thương khi vừa chia tay Kiều Minh Tuấn được 10 ngày, con trai là chỗ dựa tinh thần duy nhất, giúp cô vượt qua nỗi buồn.

Tiến Luật 'lầy lội' chế ảnh cưới của Diệu Nhi, còn muốn 'đập bông cướp chậu'

Tiến Luật 'lầy lội' chế ảnh cưới của Diệu Nhi, còn muốn 'đập bông cướp chậu'

Người hâm mộ được phen cười nghiêng ngả với sự dí dỏm của Tiến Luật và ngóng chờ đám cưới thế kỉ của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú. Diệu Nhi chắc chắn sẽ 'khóc thét' khi được ngắm ảnh cưới của bản thân bị chế bởi đàn anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng sau chia tay

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh