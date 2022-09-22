Hóa ra sau ánh đèn hào quang, cuộc sống của gia đình Trúc Anh - Hà Lan 'Mắt biếc' gặp toàn 'bi kịch'

Những chia sẻ mới đây của nhà sản xuất Dung Bình Dương về gia cảnh khó khăn của Trúc Anh khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Diễn viên Trúc Anh được mọi người biết đến với vai diễn Hà Lan trong phim Mắt biếc. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo như "mắt biếc" cùng lối diễn xuất tự nhiên, người đẹp sinh năm 1998 hứa hẹn sẽ là một tân binh "rực sáng" ở thị trường giải trí Việt Nam. Trúc Anh nhiều lần xuất hiện với ngoại hình khác lạ so với trong hình - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau thành công của bộ phim điện ảnh Mắt Biếc, Trúc Anh rời xa ánh đèn sân khấu và hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mới đây, Trúc Anh gây chú ý khi liên tục xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Ngoài ra, cuộc sống hiện tại đầy khó khăn, bấp bênh của gia đình cô khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Trúc Anh đã gặp và xin lỗi Dung Bình Dương về những hiểu lầm trước đây - Ảnh: Internet Nhà sản xuất Dung Bình Dương xót xa trước hoàn cảnh của Trúc Anh - Ảnh: Internet Cụ thể, nhà sản xuất Dung Bình Dương - người từng quản lý nữ diễn viên Trúc Anh đã có những tiết lộ xoay quanh về cuộc sống hiện tại của cô: "Nhà thì bán, bị người ta đuổi đi và đang tá túc tạm tại nhà bà nội. Mẹ bạn ấy đang đi bán cơm thuê cho người ta, Trúc Anh là trụ cột chính nhưng đang bệnh cũng không đi làm được. Về việc khởi kiện thì người ta chưa thụ lý nên tôi cũng quyết định không khởi kiện Trúc Anh nữa. Bạn ấy như con mình thôi, còn trẻ và còn nhiều va vấp nên tôi không trách để làm gì." Trúc Anh tiếp tục gây bất ngờ với ngoại hình tăng cân gần đây - Ảnh: Internet Chia sẻ với báo chí, bà cũng cho biết thêm, bà đã ngỏ ý giúp đỡ tiền cho Trúc Anh chữa bệnh nhưng nữ diễn viên từ chối. Sau khi nghe những thông tin về hoàn cảnh gia đình cô, bà không còn giận nữa. Trước đó, phía bà Dung từng tố cáo diễn viên Mắt biếc chảnh chọe, vi phạm hợp đồng và tuyên bố khởi kiện.

Trúc Anh từng được hứa hẹn là tân binh rực sáng ở thị trường phim ảnh Việt Nam - Ảnh: Internet Trúc Anh tiết lộ tăng cân là do ăn nhiều - Ảnh: Internet Người hâm mộ hy vọng cô sẽ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng - Ảnh: Internet Trước thông tin này, nhiều người không khỏi xót xa. Hiện tại nữ diễn viên đang mắc căn bệnh thoái hoá khớp, khiến cân nặng của cô tăng lên nhanh chóng. Đại diện của Trúc Anh chia sẻ: "Lý do là thời điểm dịch ở nhà ăn uống nhiều, với tạng người dễ tăng cân. Nữ diễn viên từng tìm nhiều phương pháp giảm cân nhưng sai cách, cũng là lý do khiến sức khỏe yếu, cộng với bệnh thoái hóa khớp, dẫn đến té ngã khi tham gia sự kiện". Mẹ của Trúc Anh hiếm hoi lộ diện trước truyền thông cùng con gái nổi tiếng - Ảnh: Internet

Trúc Anh từng vướng nghi vấn có bầu do ngoại hình tăng cân - Ảnh: Internet Trúc Anh từng sở hữu ngoại hình thon gọn, nhan sắc xinh đẹp, ưa diện đồ bó sát khoe đường cong - Ảnh: Internet Hiện tại, Trúc Anh đang cố gắng chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên cũng cố gắng tập luyện thể thao để lấy lại vóc dáng xinh đẹp như trước. Nhiều khán giả mong cô sớm bình phục, trở lại với màn ảnh.

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' Nhã Phương tiết lộ rất thích nghe nhạc của 'nam thần' này và thẳng thắn nhận xét nam ca sĩ đẹp trai hơn ông xã Trường Giang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-ra-sau-anh-den-hao-quang-cuoc-song-cua-gia-dinh-truc-anh-ha-lan-mat-biec-gap-toan-bi-kich-505544.html