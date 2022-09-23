Hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang 'tình tứ' bên người 'mới' khẳng định: Đàn ông có thể kết hôn với người không phải gu

Trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới kèm chú thích đầy sâu sắc: “Đàn ông có thể kết hôn với một người không phải gout của mình. Nhưng nếu ngoại tình, người đó chắc chắn là gout của anh ta”.

Mới đây, Hương Giang chính thức tung ra trailer cho MV mới với tựa đề Em Buông. Đây là bài hát đánh dấu sự trở lại của cô sau gần 2 năm vắng bóng trên thị trường nhạc Việt, đặc biệt là sau bão dư luận và hậu chia tay đường ai nấy đi với CEO Matt Liu.

Chia sẻ của Hương Giang đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và thành chủ đề khán giả bàn tán. Dường như sau chia tay, nữ ca sĩ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống và rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá.

- Đôi khi người ngoại tình không phải gout của người đàn ông, mà đơn giản vì muốn ngoại tình, thích ngoại tình, thích hại đời người khác, muốn thỏa mãn mà thôi.

- Chị Giang nói chuẩn quá, không phải tất cả là thế nhưng nhìn tổng thể là vậy.

- Sau chia tay, dù thế nào đi chăng nữa người phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi và tổn thương nhất. Mong rằng không đi được cùng nhau lâu dài thì hãy chia tay văn minh, đừng làm con gái phải đau khổ nữa. Theo đó, trailer lần này được Hương Giang hé lộ trong gần 1 phút với nội dung đậm chất drama. Đây dường như là câu chuyện tình cảm xoay quanh đôi vợ chồng trẻ với những toan tính, vụng trộm sau lưng khi có sự xuất hiện của người thứ ba.

Hậu chia tay Matt Liu, Hương Giang khẳng định: Đàn ông có thể kết hôn với người không phải gu - Ảnh: Internet

Đặc biệt trong lần trở lại này, MV của Hương Giang có sự xuất hiện của top 10 Nam vương Siêu quốc gia 2022 - Yoyo Teenarupakorn Muangmai đến từ Thái Lan. Anh sẽ vào vai một doanh nhân thành đạt, là nam chính đóng cặp cùng với Hương Giang.

Hương Giang chia tay Matt Liu khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Vừa qua, sau nhiều đồn đoán rạn nứt Hương đã chính thức thông báo “đường ai nấy đi” với Matt Liu sau 2 năm hẹn hò. Người đẹp chia sẻ: "Hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta dành cho nhau không gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em! Luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em!". Matt Liu đáp lại: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ, quan tâm em trên con đường sắp tới".