Harry Lu: Đẹp trai ngời ngời một thời giờ bị hủy dung nhan vì tai nạn, cuộc sống hiện tại thế nào sau 20 lần phẫu thuật?

Hậu trường 23/09/2022 11:05

Gương mặt của nam diễn viên có nhiều điểm khác biệt khác xa so với trước khi anh gặp tai nạn vào tháng 2/2017.

Harry Lu có một tên thật là Lu Chin Yu, sinh năm 1992 tại Đài Loan (Trung Quốc). Từ sau giải phóng, ba mẹ của Harry Lu đã đến Việt Nam sinh sống và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Anh từng được gọi là hot boy bóng rổ nhờ chiều cao nổi trội và vẻ đẹp trai hiếm có. Với chiều cao ấn tượng 1m83, ngoại hình điển trai và lịch lãm, Harry Lu nhanh chóng sở hữu lượng fan nữ riêng cho mình.

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Chiều cao ấn tượng và nhan sắc gây thương nhớ cũng là lợi thế cho Harry Lu khi quyết định lấn sân ở lĩnh vực phim ảnh - Ảnh: Internet

Harry Lu là một trong những "của hiếm" trong showbiz Việt bởi anh hoàn toàn là người ngoại quốc, nhưng nhờ sinh sống và học tập tại Việt Nam nên anh có vốn tiếng việt khá sõi. Sự nghiệp của Harry Lu bắt đầu với bộ phim Thần Tượng đóng cùng Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn và Hoàng Thùy Linh. Visual ấn tượng, nét diễn xuất dễ thương cùng giọng nói lơ lớ đặc biệt khiến hot boy bóng rổ dễ dàng gây ấn tượng với khán giả. Sau bộ phim điện ảnh đầu tay, Harry Lu tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” vào những dự án phim đình đám khác như Hương Ga, Trở Về 3. Cuối năm 2016, tên tuổi của Harry Lu được nhắc đến nhiều hơn khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu của nữ đạo diễn Luk Vân.

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Bộ phim 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu giúp tên tuổi của Harry Lu trở nên nổi tiếng hơn. Sự kết hợp đáng yêu với Midu cũng khiến khán giả "đẩy thuyển" cho cặp đôi ở ngoài đời - Ảnh: Internet

Từ một chàng sinh viên chỉ biết học hành và thể thao bỗng chốc vụt sáng thành một nhân tố mới trong làng điện ảnh Việt ít nhiều cũng khiến cho cuộc sống của Harry Lu bị xáo trộn. Kèm theo ánh hào quang của showbiz, Harry Lu được săn đón và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng dành cho giới trẻ. Trong quá khứ, Harry Lu từng có thời gian yêu nữ ca sĩ đình đám Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn vì sự khác biệt trong suy nghĩ mà cả hai đã đường ai nấy đi trong êm đẹp. 

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Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Harry Lu bất ngờ đối diện với biến cố có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời của mình - Ảnh: Internet

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Harry Lu bất ngờ đối diện với biến cố có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ngày 25/02/2017, thông tin nam diễn viên gặp tai nạn đã khiến nhiều người hâm mộ đứng ngồi không yên. Anh nhập viện trong tình trạng bị gãy xương mũi, xương mặt cũng biến dạng và lệch khỏi vị trí ban đầu. Không chỉ vậy, Harry Lu còn bất tỉnh và phải trải qua 60 giờ phẫu thuật tại phòng mổ. Sau đó, anh được gia đình đưa về quê nhà chữa trị và mọi công việc tại Việt Nam phải tạm dừng.

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Diện mạo của nam diễn viên phim Thần Tượng có phần thay đổi sau biến cố - Ảnh: Internet

 

Vụ tai nạn xe khiến gương mặt của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời gian đầu, nam diễn viên luôn xuất hiện với chiếc khẩu trang và sau 20 cuộc phẫu thuật, Harry Lu công khai diện mạo mới của mình. Anh từng tâm sự: "Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại".

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Vụ tai nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gương mặt của nam diễn viên. Có khoảng thời gian Harry Lu luôn xuất hiện với chiếc khẩu trang che mặt - Ảnh: Internet

Ảnh hưởng bởi vụ tai nạn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên diện mạo của Harry Lu đã có sự thay đổi so với trước. Nếu trước kia nam diễn viên mang đến nhan sắc thư sinh thì giờ đây, trông nam diễn viên có phần trưởng thành hơn. Mặc dù gương mặt kém tự nhiên đôi chút nhưng Harry Lu vẫn phong độ và cuốn hút.

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Hiện tại trông Harry Lu vẫn cuốn hút và phong độ - Ảnh: Internet

 

Vì tình hình dịch bệnh nên đến nay, Harry Lu chưa tái xuất với ngành giải trí Việt. Tuy nhiên, ở quê nhà, nam diễn viên vẫn hoạt động tích cực. Anh tham gia phim, đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Với kinh nghiệm sẵn có cũng như thông thạo ngoại ngữ, anh không gặp quá nhiều trở ngại khi hoạt động tại đây. Trong các sự kiện giải trí tại Đài Loan (Trung Quốc), Harry Lu xuất hiện với thần thái chuyên nghiệp.

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Harry Lu tích cực hoạt động nghệ thuật ở quê nh - Ảnh: Internet
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Hiện tại Harry Lu đã cân bằng được sức khỏe và tâm lý - Ảnh: Internet

 

 

Sau biến cố, hiện tại Harry Lu đã cân bằng được sức khỏe và tâm lý. Điều đó được thể hiện qua những gì nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Nam diễn viên hay đăng tải hình ảnh cùng bạn bè ăn uống, du lịch hoặc những khoảnh khắc hậu trường làm việc vui nhộn. Bên cạnh đó, Harry Lu cũng thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ. Nhiều khán giả hi vọng nam diễn viên phim Thần Tượng sẽ sớm ngày trở lại với các dự án, sự kiện giải trí tại Việt Nam.

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Nam diễn viên hay đăng tải hình ảnh cùng bạn bè ăn uống, du lịch hoặc những khoảnh khắc hậu trường làm việc vui nhộn - Ảnh: Internet

Sức khỏe và tinh thần của Harry Lu hiện tại khiến người hâm mộ của anh cảm thấy yên tâm và vui mừng thay

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