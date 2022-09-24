'Kỳ lạ' Vân Vân 'Thương ngày nắng về' khoe vẻ đẹp đời thực trong veo, không cần 'hở' mà vẫn quyến rũ chiếm trọn spotlight

Mới đây, Ngọc Huyền bất ngờ đăng tải hình ảnh tự tin khoe sắc vóc đời thực của bản thân lên mạng xã hội. Nhan sắc trong trẻo, quyến rũ của nữ diễn viên 9x lập tức gây chú ý.

Góp mặt trong "bộ phim gia đình quốc dân" đang cực kỳ thành công của truyền hình Việt "Thương ngày nắng về", Ngọc Huyền đã không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả đại chúng. Mặc dù là gương mặt mới của màn ảnh nhỏ nhưng bằng nhan sắc trong veo đầy thu hút cùng diễn xuất khá ổn với một người lần đầu "chạm ngõ" màn ảnh, Ngọc Huyền đã dễ dàng chiếm được tình cảm của các "mọt phim" và nhận được không ít sự ủng hộ với vai diễn dài hơi đầu tay này. Lần đầu 'chạm ngõ' màn ảnh nhưng Ngọc Huyền đã nhanh chóng có được tình cảm của khán giả truyền hình - Ảnh: TCNNV Ngọc Huyền hiện gây chú ý với vai Vân Vân - con út của bà Nga trong "Thương ngày nắng về". Vân nhí nhảnh, ham vui, thích mỹ thuật nhưng bị ép học chuyên ngành kinh tế nên thường xuyên trốn học. Trên các diễn đàn, mạng xã hội bàn luận về phim, diễn viên được khen khắc họa tốt nét tinh nghịch của nhân vật.

Ngọc Huyền diện áo pull dài tay và quần sooc jean đơn giản - Ảnh: TCNNV Nhan sắc quá đỗi ngọt ngào của Vân Vân - Ảnh: TCNNV Bên cạnh diễn xuất được đánh giá cao, sắc vóc của Ngọc Huyền cũng là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả "Thương ngày nắng về". Sở hữu nét đẹp trong trẻo "hiếm có khó tìm", nữ diễn viên 9x được giới mộ điệu cho là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Việt. Mới đây, em út Vân Vân "Thương ngày nắng về" đã đăng tải trên trang cá nhân Instagram loạt ảnh khoe nhan sắc trong veo tại bãi biển đốn tim người hâm mộ. Theo đó, nàng "ba chấm" diện áo pull dài tay có chất liệu xuyên thấu kết hợp với quần sooc jean, tổng thể trang phục rất năng động và trẻ trung. Cùng với đó là khoảnh khắc nữ diễn viên khoe trọn những đường nét thanh tú trên gương mặt, với hàng chân mày lá liễu, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.

Không cần "hở", mỹ nhân 9X vẫn chiếm trọn spotlight vì visual quá xuất sắc - Ảnh: TCNNV Những bức hình được Vân Vân đăng tải luôn nhận về lượt tương tác khủng, và lần này cũng không ngoại lệ. Ngay phía dưới bài đăng, nhiều tài khoản đã để lại bình luận khen ngợi cho nhan sắc vừa trong veo nhưng cũng không kém phần quyến rũ của cô nàng. Dù khoác lên mình bộ trang phục nào, mỹ nhân 9x vẫn chiếm trọn spotlight. "Chị iu đẹp quá đi mất". "Nhan sắc "hiếm có khó tìm" trong showbiz Việt". "Chuẩn mỹ nhân đời đầu luôn, nhan sắc ngọt ngào thế này ai chịu nổi". "Xinh quá chị ơi, công chúa của em". Người hâm mộ chắc hẳn không còn xa lạ với những nhan sắc "cực phẩm" trong showbiz Việt. Tuy nhiên, những mỹ nhân sở hữu nhan sắc trong veo tựa thiên sứ, không cần "hở" vẫn chiếm trọn spotlight như nàng "ba chấm" quả thực là con số hiếm. Nữ diễn viên 9x được giới mộ điệu đánh giá là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Việt. Nhan sắc trong veo cùng gu thời trang nàng thơ của Vân Vân - Ảnh: TCNNV Khi đi biển, người đẹp luôn ưu tiên những mẫu trang phục có độ "hở" vừa phải nhưng vẫn đảm bảo tính quyến rũ cho người mặc. - Ảnh: TCNNV Sắc vóc trong trẻo nhưng không kém phần gợi cảm của 'Vân Vân' ngoài đời thực - Ảnh: TCNNV Ngọc Huyền sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Thiết kế Thời trang, trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Với nhan sắc trong veo, gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất ấn tượng, Ngọc Huyền được nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng mời đi chụp mẫu, đóng sitcom, TVC viral,… Từ đó, cô nàng nhận ra có niềm đam mê nghệ thuật và theo đuổi nghề diễn.

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