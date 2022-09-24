Đang 'tình tứ' dắt tay nhau đi sự kiện, Phương Oanh bất ngờ vướng vào nghi vấn trục trặc với Shark Bình

Động thái mới nhất của Phương Oanh trên mạng xã hội khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Thời gian qua, chuyện tình cảm liên quan đến diễn viên Phương Oanh và Shark Bình (Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình) nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong khi câu chuyện pháp lý của Shark Bình và vợ cũ - chị Đào Lan Hương chưa được giải quyết ổn thỏa, Phương Oanh lại có thái độ thách thức, bất chấp thể hiện tình cảm mặn nồng với nam doanh nhân. Không ít lần nữ chính Quỳnh búp bê sẵn sàng "nổi đóa", đáp trả những bình luận ác ý từ một số người khi nói về chuyện tình cảm của cô.

Trước đó Phương Oanh từng công khai đăng hình ảnh tình tứ với Shark Bình tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Đây là loạt ảnh đầu tiên cả hai xuất hiện chung một khung hình sau khi công khai chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện bài viết có hình ảnh người đẹp tình tứ bên cạnh Shark Bình đã không còn trên tài khoản mạng xã hội của diễn viên Phương Oanh. Điều này khiến một số khán giả suy đoán nữ diễn viên và bạn trai doanh nhân đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm.

Vào dịp sinh nhật năm nay, Phương Oanh đã lựa chọn cách ăn mừng tuổi mới thầm lặng thay vì khoe ảnh tiệc tưng bừng với bạn bè như nhiều năm trước đây - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên khá vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được bánh gato nhân dịp bước sang tuổi 34 - Ảnh: TCNNV

Tại thời điểm khi Phương Oanh khoe những tấm hình bên cạnh Shark Bình, người đẹp đã nhận vô số luồng ý kiến chỉ trích và soi mói của nhiều anti-fan. Nhiều người cho rằng cô "lơ đẹp" khán giả trước làn sóng phẫn nộ của công chúng. Thậm chí chiều cao có phần nhỉnh hơn của nữ diễn viên khi đứng cạnh Shark Bình cũng vô tình trở thành chủ đề được dân tình xôn xao và không ngừng dự đoán. Vì vậy một số khán giả dự đoán vì để tránh ồn ào không đáng có, Phương Oanh đã xóa hoặc tạm thời ẩn bài viết trên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-tinh-tu-dat-tay-nhau-di-su-kien-phuong-oanh-bat-ngo-vuong-vao-nghi-van-truc-trac-voi-shark-binh-506428.html