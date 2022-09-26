Diễn viên Bảo Thanh với khoảnh khắc 'tiền tỷ' bên hai siêu xe, khiến netizen lóa mắt trầm trồ: Đúng là 'đại gia ngầm' trong làng giải trí

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân và nhận được lời chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” – Bảo Thanh đã làm cho dân tình được một phen "choáng ngợp" trước tấm hình cô thả dáng bên hai siêu xe tổng trị giá lên tới 7 tỷ đồng. Cách đây không lâu nữ diễn viên mới tậu một xế hộp với chi phí khoảng 5 tỷ đồng.

Bảo Thanh không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chụp ảnh cùng với hai siêu xe - Ảnh: TCNNV

Đồng thời vóc dáng mảnh mai của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả - Ảnh: TCNNV

Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy người đẹp diện một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung với áo dài tay và váy ngắn. Điều chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng chính là hai xế hộp sang chảnh bên cạnh cô nàng. Ngoài loạt ảnh gây "chấn động", người đẹp còn nói thêm: "Chỉ cần em thích. Đó là lý do".

Tại thời điểm khi hạ sinh con gái, người đẹp đã được ông xã tặng xe ô tô có trị giá 2 tỷ đồng. Cô từng chia sẻ: "18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn" - Ảnh: TCNNV

Hình ảnh xế hộp mới nhất của Bảo Thanh - Ảnh: TCNNV

Một bộ phận khán giả cho rằng cô chính là một "đại gia ngầm" trong làng giải trí - Ảnh: TCNNV

Ở dưới phần bình luận, Bảo Thanh hài hước tìm người sẵn sàng "bao ăn" cô: "Hị hị em xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Nhân tiện có ai nhận bao em ăn bánh mì 2 tháng không ạ. Hãy cho em nhìn thấy cánh tay của mọi người đi ạ". Cư dân mạng và bạn bè thân thiết của nữ diễn viên đều đồng loạt "xin vía" giàu có: "Cũng bằng tuổi mà mình lạ lắm. Chẳng có gì ngoài tuổi tác. Chúc mừng diễn viên Bảo Thanh", "Xin vía xinh gái dáng đẹp và giàu của chị yêu", "Người yêu mới đẹp trai quá", "Chất quá Mộng Đài ơi", "Quá xịn. Chúc mừng chị lần thứ N"...

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