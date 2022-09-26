Diễn viên Bảo Thanh với khoảnh khắc 'tiền tỷ' bên hai siêu xe, khiến netizen lóa mắt trầm trồ: Đúng là 'đại gia ngầm' trong làng giải trí

Hậu trường 26/09/2022 09:25

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân và nhận được lời chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên “Sống chung với mẹ chồng” – Bảo Thanh đã làm cho dân tình được một phen "choáng ngợp" trước tấm hình cô thả dáng bên hai siêu xe tổng trị giá lên tới 7 tỷ đồng. Cách đây không lâu nữ diễn viên mới tậu một xế hộp với chi phí khoảng 5 tỷ đồng. 

Bảo Thanh 1
Bảo Thanh không giấu khỏi sự hạnh phúc khi chụp ảnh cùng với hai siêu xe - Ảnh: TCNNV
Diễn viên Bảo Thanh với khoảnh khắc 'tiền tỷ' bên hai siêu xe, khiến netizen lóa mắt trầm trồ: Đúng là 'đại gia ngầm' trong làng giải trí - Ảnh 2
Đồng thời vóc dáng mảnh mai của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả - Ảnh: TCNNV

Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy người đẹp diện một bộ trang phục đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung với áo dài tay và váy ngắn. Điều chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng chính là hai xế hộp sang chảnh bên cạnh cô nàng. Ngoài loạt ảnh gây "chấn động", người đẹp còn nói thêm: "Chỉ cần em thích. Đó là lý do".

Bảo Thanh 2
Tại thời điểm khi hạ sinh con gái, người đẹp đã được ông xã tặng xe ô tô có trị giá 2 tỷ đồng. Cô từng chia sẻ: "18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn" - Ảnh: TCNNV
Bảo Thanh 3
Hình ảnh xế hộp mới nhất của Bảo Thanh - Ảnh: TCNNV
Bảo Thanh 4
Một bộ phận khán giả cho rằng cô chính là một "đại gia ngầm" trong làng giải trí - Ảnh: TCNNV

Ở dưới phần bình luận, Bảo Thanh hài hước tìm người sẵn sàng "bao ăn" cô: "Hị hị em xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Nhân tiện có ai nhận bao em ăn bánh mì 2 tháng không ạ. Hãy cho em nhìn thấy cánh tay của mọi người đi ạ". Cư dân mạng và bạn bè thân thiết của nữ diễn viên đều đồng loạt "xin vía" giàu có: "Cũng bằng tuổi mà mình lạ lắm. Chẳng có gì ngoài tuổi tác. Chúc mừng diễn viên Bảo Thanh", "Xin vía xinh gái dáng đẹp và giàu của chị yêu", "Người yêu mới đẹp trai quá", "Chất quá Mộng Đài ơi", "Quá xịn. Chúc mừng chị lần thứ N"...

Sau hơn thập kỉ làm nghề cùng nhau, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn khiến công chúng đặt dấu 'chấm hỏi'

Sau hơn thập kỉ làm nghề cùng nhau, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn khiến công chúng đặt dấu 'chấm hỏi'

Câu chuyện về mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng khiến công chung tò mò suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thanh xe của Bảo Thanh Bảo Thanh giàu có tài sản Bảo Thanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh