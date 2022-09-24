Sau hơn thập kỉ làm nghề cùng nhau, mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn khiến công chúng đặt dấu 'chấm hỏi'

Câu chuyện về mối quan hệ của Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng khiến công chung tò mò suốt thời gian qua.

Đồng hành cùng nhau từ thuở mới bước chân vào nghề, Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từ lâu vẫn luôn khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa hai người. Đàm Vĩnh Hưng dù đã nhiều lần công khai thể hiện tình cảm với ca sĩ Mỹ Tâm nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Đồng hành cùng nhau từ thuở mới bước chân vào nghề, Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm vốn là cặp đôi nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ - Ảnh: Internet Nam ca sĩ cũng từng thổ lộ rằng bản thân rất thích Mỹ Tâm tuy nhiên đàn em chỉ coi anh là một người bạn – anh thân thiết trong nghề. Anh từng thẳng thắn chia sẻ, anh sẽ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Đàm Vĩnh Hưng hài hước cho biết: "Mỹ Tâm hình như cũng thương tôi nên không chịu lấy chồng".

Đàm Vĩnh Hưng cũng từng thừa nhận, Mỹ Tâm đúng là người tình trong mộng của anh: "Suốt một thời gian dài, tôi không thoát ra được khỏi Tâm khi đem lòng yêu cô ấy”. Đàm Vĩnh Hưng không ít lần bày tỏ tình cảm của mình với ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: Internet Chính ca sĩ Hồng Ngọc cũng từng cho biết chưa có một cô gái nào khiến Mr.Đàm có thể xúc động, bộc lộ về tình yêu nhiều đến như vậy. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân là một người chơi với Đàm Vĩnh Hưng lâu năm nên về chuyện tình cảm của Hưng, Hồng Ngọc “nắm rõ như lòng bàn tay”.

Dàm Vĩnh Hưng chia sẻ sẽ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm - Ảnh: Internet Ca sĩ Hồng Ngọc tiết lộ: “Mỹ Tâm là một cô bé mà thực sự tôi rất ngưỡng mộ và anh đặt bé Tâm lên một cái ví trị mà bản thân Đàm Vĩnh Hưng thích chinh phục để có được, bản thân Mr.Đàm là một người thích chinh phục. Mà mọi người có để ý không, Mỹ Tâm mà đứng trên sân khấu mà Hưng bên cạnh là anh ấy bị khớp. Vì là một người quan trọng trong trái tim của anh hưng nên nếu như Mỹ Tâm bị một ai đó cướp mất thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ khóc trong tim rất là nhiều”. Họa mi tóc nâu cho biết cô vẫn luôn xem Đàm Vĩnh Hưng như một người anh thân thiết, cả hai chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè - Ảnh: Internet Được biết, ông hoàng nhạc Việt thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc với Mỹ Tâm. Nam ca sĩ cũng không ngần ngại thả thính Mỹ Tâm ngay trên sân khấu hoặc đời thường. Cả hai thường trao nhau những cái nhìn tình tứ hay có những hành động thân mật như nắm tay, hôn lên má… Điều này làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Dù vậy Họa mi tóc nâu cho biết cô vẫn luôn xem Đàm Vĩnh Hưng như một người anh thân thiết, cả hai chỉ dừng ở mối quan hệ bạn bè.

Trên phim là 'oan gia ngõ hẹp' nhưng 'đời không như phim' Diệu Nhi luôn là 'nóc nhà' siêu vững của Anh Tú Mặc dù rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng người hâm mộ đều biết đến chuyện tình 7 năm bên nhau siêu ngọt ngào của Diệu Nhi và Anh Tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-hon-thap-ki-lam-nghe-cung-nhau-moi-quan-he-cua-my-tam-va-dam-vinh-hung-van-luon-khien-cong-chung-dat-dau-cham-hoi-506495.html