Từ khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu, Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã vướng vào lùm xùm xé giấy nợ với Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên trong 1 buổi gặp gỡ truyền thông ngay sau khi sự việc diễn ra, Thùy Tiên khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào từ phía người kia. Mặc dù đã làm rõ những ồn ào nhưng có vẻ như Thùy Tiên chưa được buông tha. Mới đây, Đặng Thùy Trang tiếp tục có đăng bài tuyên bố sẽ kiện Thùy Tiên đến cùng vì đã vu khống cô.

Mặc dù đã làm rõ những ồn ào nhưng có vẻ như Thùy Tiên chưa được buông tha - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã vướng vào lùm xùm xé giấy nợ với Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo - Ảnh: Cắt từ video

Theo lời Đặng Thùy Trang, Thùy Tiên đã từng chủ động gặp và đề nghị cô cho vay tiền để có được giải Á khôi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017. Nhưng đến năm 2019 thì phía Thùy Tiên đã kiện Đặng Thùy Trang với tội “Lừa đảo có tổ chức”. “2 năm qua, tôi không khởi kiện cô ấy vì tôi còn nghĩ để cho cô ấy cơ hội sửa sai, và phát triển công việc còn kiếm tiền trả số nợ đã vay. Tuy nhiên cô ấy đã không biết sau, khi có vị trí thành công hơn lại càng ‘ngông’ hơn, điều hướng dư luận đi trái với kết quả của Pháp Luật và cơ quan chức năng, khi liên tục dùng báo chí và luật sư để đưa ra những thông tin không có chứng cứ và s.ai sự thật nhằm mục đích Pr bẩn và vu khống, hạ bệ uy tín người khác theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng”, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết.