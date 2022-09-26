Mặc dù đã làm rõ những ồn ào nhưng có vẻ như Thùy Tiên chưa được Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo buông tha.
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Từ khi Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu, Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã vướng vào lùm xùm xé giấy nợ với Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên trong 1 buổi gặp gỡ truyền thông ngay sau khi sự việc diễn ra, Thùy Tiên khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào từ phía người kia. Mặc dù đã làm rõ những ồn ào nhưng có vẻ như Thùy Tiên chưa được buông tha. Mới đây, Đặng Thùy Trang tiếp tục có đăng bài tuyên bố sẽ kiện Thùy Tiên đến cùng vì đã vu khống cô.
Theo lời Đặng Thùy Trang, Thùy Tiên đã từng chủ động gặp và đề nghị cô cho vay tiền để có được giải Á khôi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017. Nhưng đến năm 2019 thì phía Thùy Tiên đã kiện Đặng Thùy Trang với tội “Lừa đảo có tổ chức”. “2 năm qua, tôi không khởi kiện cô ấy vì tôi còn nghĩ để cho cô ấy cơ hội sửa sai, và phát triển công việc còn kiếm tiền trả số nợ đã vay. Tuy nhiên cô ấy đã không biết sau, khi có vị trí thành công hơn lại càng ‘ngông’ hơn, điều hướng dư luận đi trái với kết quả của Pháp Luật và cơ quan chức năng, khi liên tục dùng báo chí và luật sư để đưa ra những thông tin không có chứng cứ và s.ai sự thật nhằm mục đích Pr bẩn và vu khống, hạ bệ uy tín người khác theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng”, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết.
Và hiện tại, phía Đặng Thùy Trang quyết định gửi đơn kiện Thùy Tiên vì đưa thông tin không chính xác, vu khống cô: “Lần này cũng là lần đầu tiên, tôi quyết khởi kiện tới cùng để bảo vệ mình trước hành vi liên tục bị vu khống nhiều lần. Không thể chấp nhận một người nổi tiếng liên tục dùng sức ảnh hưởng và truyền thông để hại người không có chứng cứ”.
Trước đó vào năm 2019, Thùy Tiên đã từng lên tiếng giải thích rằng cô đã ký vào giấy nợ 1,5 tỷ đồng với bà Đặng Thùy Trang nhưng không hề nhận được tiền. Và khi cô đi thi Hoa khôi Nam Bộ, chính Đặng Thùy Trang là người mở lời hứa hẹn hỗ trợ một số vấn đề về trang phục, đi lại, trang điểm. Tuy nhiên, phía Đặng Thùy Trang vẫn gây khó dễ và “đào” lại sự việc hết lần này đến lần khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của Hoa hậu Thùy Tiên.