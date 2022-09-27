Tình cũ Hương Giang bất ngờ 'công khai' mối quan hệ với TiTi (HKT)

Hậu trường 27/09/2022 11:15

Không hoạt động showbiz, song Matt Liu cho thấy sự giao thiệp rộng rãi, chẳng khác nào người trong giới.

Mới đây, Matt Liu chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Đó là khoảnh khắc doanh nhân sinh năm 1994 ngồi ăn uống lề đường cùng TiTi - cựu trưởng nhóm HKT - và một vài người bạn. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không ít người bất ngờ vì cả hai lại có mối quan hệ ngoài đời thân thiết đến vậy.

Matt Liu, TiTi
Hội bạn thân của Matt Liu và TiTi toàn những người mê siêu xe đã khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, không chỉ có chung niềm đam mê kinh doanh, nhiều người đoán phải chăng thú vui chơi siêu xe đã giúp họ kết bạn với nhau. Hội bạn thân của Matt Liu và TiTi toàn những người mê siêu xe đã khiến dân tình choáng ngợp. Họ thường xuyên hội ngộ với nhau, mỗi lần gặp nhau với cả dãy xế hộp xếp thành hàng dài. Nhìn đã biết hội bạn thân của tình cũ Hương Giang sở hữu tài sản khủng cỡ nào.

Matt Liu, Hương Giang
Matt Liu được biết đến nhiều hơn khi tham gia show truyền hình thực tế Người Ấy Là Ai, được mỹ nhân chuyển giới Hương Giang trao hoa kết đôi - Ảnh: Internet

Năm 2020, tên tuổi Matt Liu được biết đến nhiều hơn khi tham gia show truyền hình thực tế Người Ấy Là Ai, được mỹ nhân chuyển giới Hương Giang trao hoa kết đôi. Họ nhanh chóng tiến đến hẹn hò ngoài đời thực, Matt Liu thậm chí đã ra mắt gia đình Hương Giang tại Hà Nội. Tuy nhiên mối quan hệ này chỉ kéo dài 2 năm, khi Hương Giang xác nhận chia tay vào giữa tháng 8 vừa qua.

TiTi, Nhật Kim Anh
Nhật Kim Anh coi TiTi như một người bạn, người em trong nghề - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Matt Liu đã quay lại trạng thái bình thường và thoải mái cập nhật cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội hậu chia tay. Còn TiTi, gần đây nam ca sĩ vướng tin đồn tình cảm với đàn chị Nhật Kim Anh. Trước tin đồn này, TiTi phủ nhận: "Tôi chỉ xem chị Nhật Kim Anh như một người chị, giúp đỡ tôi trong nghệ thuật và ngoài đời thường".

Còn Nhật Kim Anh, khi được hỏi về mối quan hệ với TiTi (HKT), Nhật Kim Anh cho biết: "Tại sao mọi người cứ nhất định phải là Titi mà không phải là một người khác?". Cô coi cựu thành viên HKT như một người bạn, người em trong nghề. Cô cho rằng cả hai liên tục đi với nhau và bị mọi người gán ghép. Nữ ca sĩ khẳng định: "Đối tượng của Nhật Kim Anh không phải là Ti. Mọi người "đẩy thuyền" thì mình vô cùng cảm ơn nhưng mà hạnh phúc là của mình nên mình sẽ là người lựa chọn".

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Từ khóa:   Matt Liu Matt Liu - TITI Matt Liu - Hương Giang

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