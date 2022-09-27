Hoa hậu Thùy Tiên mếu môi bất lực nhìn 'bé mỡ' trưởng thành

Hậu trường 27/09/2022 09:18

Khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên để lộ bụng mỡ khiến dân tình cười ngất.

Chỉ còn ít ngày nữa, chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Chung kết, BTC đã công bố sân khấu cũng như vương miện dành cho tân Hoa hậu trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 26/9. Hội đồng giám khảo và 50 thí sinh có mặt tại chương trình.

Thùy Tiên 1
Tại sự kiện, Thùy Tiên xuất hiện nổi bật với chiếc váy 2 máu vàng trắng kết hợp - Ảnh: Internet

Là đường kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cũng là đại sứ của Miss Grand Vietnam 2022, Thùy Tiên xuất hiện nổi bật với chiếc váy 2 máu vàng trắng kết hợp. Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe đường cong nóng bỏng trong thiết kế được cắt xẻ tinh tế, qua đó giúp cô trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện.

Thùy Tiên 2
Xuyên suốt nhiệm kỳ, Thùy Tiên được đánh giá rất chăm chỉ chạy show, với nhiều hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi ngồi xuống, Thùy Tiên vô tình để lộ chiếc bụng mỡ. Lúc này, nàng hậu không ngần ngại "tác động" vào chiếc bụng mỡ của mình, cùng với biểu cảm bất lực.

Một số cư dân mạng bình luận: 

- Ngồi chọt chọt bé mỡ kìa thấy cưng chưa.

- Sao dễ thương vậy trời, làm gì cũng thấy cute.

- Hoa hậu thì cũng ngồi chọt bé mỡ như ai thôi, thấy cưng.

- Nựng bé mỡ kìa, dễ thương quá!

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Thùy Tiên được đánh giá rất chăm chỉ chạy show, với nhiều hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau. Với tần suất làm việc dày đặc, nhưng hầu như người đẹp sinh năm 1998 chưa từng xuất hiện trước đám đông với một diện mạo mệt mỏi, ủ rũ hay than vãn. 

Thùy Tiên 3
Thùy Tiên 3
Thùy Tiên chỉ vào chiếc bụng mỡ của mình cùng biểu cảm bất lực khiến dân tình thích thú - Ảnh: Internet

Cô luôn được khen ngợi với tinh thần lan tỏa năng lượng. Nàng hậu chỉn chu trong tác phong cho đến hình ảnh mỗi khi tham gia sự kiện hoặc các dự án nhân ái. Đây cũng là lý do cộng đồng nhan sắc luôn có một ánh nhìn thiện cảm đối với đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Thùy Tiên 4

Cuối tháng 10, Thùy Tiên sẽ đáp cánh tại Indonesia để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với vai trò Miss Grand International, các fan sẽ được dịp "khóc hết nước mắt" để tạm biệt một nhiệm kỳ đầy rực rỡ của người đẹp. 

Shark Bình dẫn Phương Oanh 'ra mắt' tại bữa tiệc công ty

Shark Bình dẫn Phương Oanh 'ra mắt' tại bữa tiệc công ty

Kể từ khi công khai yêu nhau, Phương Oanh và shark Bình không ngại ôm eo, nắm tay nhau và quan tâm đối phương hết mực. Mới đây, Shark Bình đã có động thái khẳng định chủ quyền khi "dẫn" bạn gái Phương Oanh ra mắt tại bữa tiệc công ty.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa Hậu Quốc Tế Thùy Tiên Miss Grand Vietnam Thùy Tiên lộ bụng mỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh