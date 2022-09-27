Là đường kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cũng là đại sứ của Miss Grand Vietnam 2022, Thùy Tiên xuất hiện nổi bật với chiếc váy 2 máu vàng trắng kết hợp. Tại sự kiện, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe đường cong nóng bỏng trong thiết kế được cắt xẻ tinh tế, qua đó giúp cô trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện.

Chỉ còn ít ngày nữa, chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Chung kết, BTC đã công bố sân khấu cũng như vương miện dành cho tân Hoa hậu trong buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày 26/9. Hội đồng giám khảo và 50 thí sinh có mặt tại chương trình.

Tuy nhiên khi ngồi xuống, Thùy Tiên vô tình để lộ chiếc bụng mỡ. Lúc này, nàng hậu không ngần ngại "tác động" vào chiếc bụng mỡ của mình, cùng với biểu cảm bất lực.

- Ngồi chọt chọt bé mỡ kìa thấy cưng chưa.

- Sao dễ thương vậy trời, làm gì cũng thấy cute.

- Hoa hậu thì cũng ngồi chọt bé mỡ như ai thôi, thấy cưng.

- Nựng bé mỡ kìa, dễ thương quá!

Xuyên suốt nhiệm kỳ, Thùy Tiên được đánh giá rất chăm chỉ chạy show, với nhiều hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau. Với tần suất làm việc dày đặc, nhưng hầu như người đẹp sinh năm 1998 chưa từng xuất hiện trước đám đông với một diện mạo mệt mỏi, ủ rũ hay than vãn.

Thùy Tiên chỉ vào chiếc bụng mỡ của mình cùng biểu cảm bất lực khiến dân tình thích thú - Ảnh: Internet

Cô luôn được khen ngợi với tinh thần lan tỏa năng lượng. Nàng hậu chỉn chu trong tác phong cho đến hình ảnh mỗi khi tham gia sự kiện hoặc các dự án nhân ái. Đây cũng là lý do cộng đồng nhan sắc luôn có một ánh nhìn thiện cảm đối với đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Cuối tháng 10, Thùy Tiên sẽ đáp cánh tại Indonesia để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng với vai trò Miss Grand International, các fan sẽ được dịp "khóc hết nước mắt" để tạm biệt một nhiệm kỳ đầy rực rỡ của người đẹp.