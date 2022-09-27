Hà Kiều Anh phản hồi việc bấm điện thoại khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình: 'Theo dõi livestream để nắm bắt được toàn cảnh'

Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những phản hồi về ý kiến cho rằng cô mải mê bấm điện thoại trong khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Chiều 26/9 tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố vương miện cho Hoa hậu và 4 chiếc tiara dành cho các Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Buổi họp báo có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng ban giám khảo cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu. Ban tổ chức công bố vương miện và tiara cho Top 5 - Ảnh: Internet Ngoài ra, ban tổ chức cũng họp báo và trả lời câu hỏi của các phóng viên về các vấn đề xung quanh cuộc thi. Tại đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã thẳng thắn chia sẻ về ồn ào mải mê bấm điện thoại khi chấm thi.

Hà Kiều Anh chia sẻ vào những lúc giải lao giữa giờ, thỉnh thoảng cô có kiểm tra điện thoại. Cô không ngờ những hình ảnh của mình vô tình lọt vào ống kính máy quay lại gây ra sự hiểu lầm rằng mình không tập trung chấm thi. Đặc biệt, do vị trí của ban giám khảo khá xa khu vực sân khấu nên thỉnh thoảng cô sẽ theo dõi qua livestream để nhìn được toàn cảnh. Hà Kiều Anh khẳng định rằng cô và các thành viên khác luôn theo dõi sát sao các thí sinh ngay cả trong lúc luyện tập để nắm bắt rõ tính cách và hoàn cảnh của từng người. Hoa hậu Hà Kiều Anh đã thẳng thắn chia sẻ về ồn ào mải mê bấm điện thoại khi chấm thi - Ảnh: Internet "Những gì mọi người nhìn thấy không phải là tổng quan. Chúng tôi luôn theo sát thí sinh từng ngày từng giờ, ngay cả khi chưa trang điểm. Có những cuộc họp tới 5h sáng để xem lại hình ảnh của từng thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn. Ban giám khảo làm việc công tâm và nhiệt tình", Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ. Cô cho rằng tất cả các giám khảo đều chấm thi nghiêm túc và nhiệt tình.

Trước đó, Hà Kiều Anh nhiều lần bị netizen bắt gặp đang bấm điện thoại khi thí sinh trình diễn trên sân khấu. Điều này khiến cho nhiều khán giả bức xúc khi cô là trưởng ban giám khảo nhưng lại tỏ ra lơ là, không quan tâm đến thí sinh. Tuy nhiên, trước lời giải thích của Hà Kiều Anh thì dân tình đã hiểu và tỏ ra cảm thông hơn. Hà Kiều Anh nhiều lần bị netizen bắt gặp đang bấm điện thoại khi thí sinh trình diễn trên sân khấu - Ảnh: Internet Được biết, các thí sinh gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho đêm bán kết ngày 28/9 và đêm chung kết 1/10. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022 vào 4/10.

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