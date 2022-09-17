Em gái Bình An đã có những lời cảnh báo gửi đến chị dâu Phương Nga trước ngày "về chung một nhà" của cặp đôi.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã có hơn 4 năm hẹn hò, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ Việt và khán giả. Sau thời gian đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống, Bình An đã tổ chức tiệc cầu hôn bất ngờ dành cho Phương Nga vào tháng 2/2022. Cột mốc đặc biệt này như một sự thông báo về cái kết viên mãn cho cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" sau gần nửa thập kỷ yêu. Buổi lễ cầu hôn tuy đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An. Ngày 16/9 vừa qua, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đồng loạt chia sẻ hình ảnh đi đăng ký kết hôn. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 10 tại Hà Nội.

Phương Nga và Bình An đăng ký kết hôn. Nhân ngày vui này, Thu Phương - em ruột Bình An mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh selfie cùng Phương Nga và dí dỏm "dọa nạt" chị dâu tương lai. "4 năm trước chị đăng quang Á hậu, 4 năm sau chị đăng quang ngôi vị chị dâu em. Chào mừng chị đến với thế giới của "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"", Thu Phương viết.

Em gái Bình An hài hước "dọa" Phương Nga. Đọc chia sẻ này, cộng đồng mạng cũng phải bật cười trước lời cảnh báo của cô em chồng tương lai dành cho Phương Nga. Trước đó, em gái Bình An từng chia sẻ, anh trai là người khá khó tính nên cô tin rằng nửa kia của anh chắc chắn là cô gái đặc biệt. Đồng thời, Thu Phương cũng dành lời khen Á hậu Phương Nga là người xinh đẹp, vui vẻ, hoà đồng. Kém nhau 2 tuổi nên cả hai rất thân thiết, gần gũi, có nhiều sở thích chung. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi ăn, đi du lịch. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm vào dịp Valentine năm 2019, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Phương Nga nhiều lần về thăm nhà Bình An tại Phú Thọ. Phương Nga về quê ăn Tết cùng gia đình Bình An. Phương Nga và Bình An đều hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí, do đó, khách mời dự hôn lễ sẽ có nhiều diễn viên, hoa hậu, á hậu. Hoa hậu Lương Thùy Linh được tiết lộ là một trong những người đẹp bê tráp trong lễ ăn hỏi của Phương Nga.

'Soi' ngay học vấn Bình An - Phương Nga trước thềm đám cưới: Đúng là tài sắc vẹn Cặp đôi nhận về nhiều lời chúc phúc cùng sự ngưỡng mộ bởi quá xứng đôi vừa lứa, cả ngoại hình lẫn học vấn.

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