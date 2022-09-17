Bình An tiếp tục 'nhá hàng' ảnh cưới tại Đà Lạt, nhan sắc cô dâu - chú rể 'tươi như hoa'

Trước thềm đám cưới, Bình An - Phương Nga liên tục tung những hình ảnh ngọt ngào khiến dân tình càng trông ngóng đến ngày diễn ra hôn lễ.

Sau khi hé lộ ảnh cưới đầu tiên cũng như công khai hình ảnh "lên phường" đăng ký kết hôn khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán, mới đây Bình An đã khéo léo "nhá" thêm hậu trường chụp bộ ảnh cưới mới bên cạnh Phương Nga. Trong ảnh, nàng hậu rất xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng, vui vẻ tạo dáng bên cạnh Bình An. Còn chú rể thì lịch lãm trong bộ vest tone sur tone với cô dâu. Bình An và Phương Nga đang chụp ảnh cưới ở Đà Lạt. Dễ dàng nhận thấy, cặp đôi đang có mặt tại thành phố Đà Lạt mộng mơ để thực hiện những khoảnh khắc ý nghĩa cùng nhau. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc và thoải mái chụp ảnh "tự sướng".

Bình An - Phương Nga khoe ảnh "lên phường" đăng ký kết hôn. Hiện tại ở khắp diễn đàn lớn nhỏ, đông đảo khán giả và bạn bè thân thiết vẫn đang gửi đến Bình An và Phương Nga những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. - "Chúc mừng cậu mợ, chúc cậu mợ hạnh phúc trăm năm".

- "Chúc mừng anh chị đẹp đôi lắm luôn". - "Hai bạn này đúng kiểu trời sinh một cặp, đẹp dã man". - "Luôn ngưỡng mộ và ủng hộ hai em, chúc hai em hạnh phúc". Bình An cho biết đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 9 âm lịch năm nay. Nguyễn Bình An và Bùi Phương Nga là cặp đôi được khán giả chú ý nhất nhì Vbiz. Kể từ khi chính thức xác nhận tin đồn hẹn hò vào năm 2019, đúng ngày Lễ tình nhân, cả hai đã khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ bởi nét đẹp đôi, tương xứng từ tính cách đến ngoại hình. Tháng 2.2022, Bình An bất ngờ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ với nhiều hoa và bóng bay để cầu hôn bạn gái sau thời gian cả hai gắn bó bên nhau. Chuyện tình ngọt ngào và dễ thương của Bình An và Phương Nga được rất nhiều người ủng hộ, ai cũng mong chờ đến ngày cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga 'được lên phường' Diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

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