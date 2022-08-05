Người thân vô tình 'nói hớ' kế hoạch đám cưới của Bình An và Bùi Phương Nga vào tháng 9 năm nay?

Hậu trường 05/08/2022 09:31

Trong suốt những năm hẹn hò, Bình An vài lần lấp lửng sẽ Phương Nga "về dinh" vào tháng 9 âm lịch, nhưng "chưa rõ năm nào". Một bình luận gây chú ý khi tiết lộ cặp đôi sẽ cưới trong năm nay?

Bình An và á hậu Bùi Phương Nga được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sau hơn 4 năm hẹn hò, người hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi ngày cặp đôi chính thức tuyên bố về chung mộ nhà.

Vào dịp Valentine 14/2 vừa qua, Bình An cũng đã bất ngờ làm một việc thiêng liêng là cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, đến nay, cả 2 vẫn úp mở về "lộ trình" tổ chức lễ trọng đại khiến nhiều người đứng ngồi không yên.

Người thân vô tình 'nói hớ' kế hoạch đám cưới của Bình An và Bùi Phương Nga vào tháng 9 năm nay? - Ảnh 1
Vào dịp Valentine 14/2 vừa qua, Bình An đã cầu hôn Phương Nga - Ảnh: Chụp màn hình

Cho tới mới đây, trên trang cá nhân, Bình An đã đăng tải hình ảnh mới bên bạn gái xinh đẹp thu hút nhiều lượt yêu thích. Nhưng chuyện không có gì đáng nói nếu như người thân của Bình An không để lại dòng bình luận chất vấn này: "Hôm qua chị gặp bố thấy bảo tháng 9 cưới phải không?".

Theo đó, người chị này đã vô tình hỏi đến chuyện đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc và hé lộ thời điểm gây chú ý là tháng 9. Thay vì xác nhận hay phủ định thông tin trên, nam diễn viên điển trai lại có vẻ như "đánh trống lảng" rằng: "Ơ sao lại thế được nhỉ", đính kèm icon hài hước.

Người thân vô tình 'nói hớ' kế hoạch đám cưới của Bình An và Bùi Phương Nga vào tháng 9 năm nay? - Ảnh 2
Người thân để lại bình luận gây chú ý khi hỏi về ngày cưới của Bình An và Phương Nga - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư lễ cưới của Bình Anh và Phương Nga có diễn ra vào tháng 9 hay không nhưng nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ hy vọng cặp đôi nhanh chóng về chung một nhà. Trước đó, từ năm 2019, Bình An cũng đã lấp lửng sẽ cưới Phương Nga vào tháng 9 âm lịch, tuy nhiên lại không nói rõ là "tháng 9 năm nào".

Người thân vô tình 'nói hớ' kế hoạch đám cưới của Bình An và Bùi Phương Nga vào tháng 9 năm nay? - Ảnh 3
Người hâm mộ háo hức cặp đôi sớm về chung một nhà - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, thông tin này còn được Bình An tiếp tục lặp lại trong một talkshow năm 2020. Có lẽ từ những câu trả lời vô tình của Bình An cũng khiến khán giả tin rằng ngày cưới của cặp đôi đã không còn xa.

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