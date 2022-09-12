Bình An chính thức hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới với Phương Nga, ngày 'rước nàng về dinh' đã cận kề

Hậu trường 12/09/2022 08:31

Người hâm mộ đang vô cùng quan tâm về những thông tin về lễ cưới của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Bình An - Phương Nga.

Tối 11/9, Bình An tung ảnh cưới đầu tiên với Phương Nga. Vậy là sau màn cầu hôn đầy lãng mạn vào Valentine năm nay, cả hai đã dần chuẩn bị xong mọi việc để có một đám cưới thật đáng nhớ. 

Bình An chính thức hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới với Phương Nga, ngày 'rước nàng về dinh' đã cận kề - Ảnh 1
Ảnh cưới đầu tiên được nam diễn viên chia sẻ.

Nam diễn viên cũng thông báo ngày vui là vào tháng 9 âm lịch tới (tức vào khoảng tháng 10 dương lịch), song chưa thông báo ngày giờ cụ thể. "Vẫn giữ lời hứa từ mấy năm trước, hẹn mọi người vào tháng 9 âm lịch này nhé", Bình An viết kèm hình ảnh.

Trong ảnh, nam diễn viên lịch lãm với vest, còn Á hậu Phương Nga trông quý phái với mẫu váy cưới vintage lộng lẫy như một nàng công chúa. Phần trên được thiết kế xuyên thấu và chân váy bồng xòe. Với chiếc váy này, người đẹp sinh năm 1998 đã chọn kiểu tóc búi để thêm phần sang trọng.Ở phần bình luận, đồng nghiệp và netizen dành nhiều lời khen ngợi cho cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ".

- "Nhan sắc của anh chị đúng là cực phẩm, về bên nhau quá hợp".

- "Hẹn hò 4 năm và cái kết quá viên mãn".

- "Trai tài gái sắc, chúc cả hai anh chị hạnh phúc viên mãn".

Trước đó, vào tối 10/9, một người chị thân thiết hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới của Bình An - Phương Nga.

Bình An chính thức hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới với Phương Nga, ngày 'rước nàng về dinh' đã cận kề - Ảnh 2
Hậu trường chụp ảnh cưới của cặp đôi được người thân hé lộ.

Bình An và Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào thời điểm người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Tuy nhiên, đến dịp Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Kể từ đó, họ luôn xuất hiện, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn trong đời sống

Bình An chính thức hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới với Phương Nga, ngày 'rước nàng về dinh' đã cận kề - Ảnh 3
Bình An - Phương Nga được khen là một trong những cặp đôi được sự yêu mến bởi sự ngọt ngào dành cho nhau và cả về ngoại hình trong showbiz Việt.

 

Bình An chính thức hé lộ thời điểm diễn ra đám cưới với Phương Nga, ngày 'rước nàng về dinh' đã cận kề - Ảnh 4
Bình An đã cầu hôn Phương Nga vào tháng 2/2022.
Nhan sắc á hậu Phương Nga ở tuổi 24

Nhan sắc á hậu Phương Nga ở tuổi 24

Phương Nga ngày càng xinh đẹp hơn sau 4 năm đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hiện, cô còn là MC của đài VTV.

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