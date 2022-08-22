4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022?

Hậu trường 22/08/2022 20:27

Trải qua hành trình yêu lâu dài, các cặp đôi này của showbiz Việt được kỳ vọng sẽ sớm tổ chức đám cưới trong nửa cuối năm nay.

Mâu Thủy 

Á hậu Mâu Thủy thông báo đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai, lên kế hoạch kết hôn trong năm nay. Vào cuối tháng 7 vừa qua, Mâu Thủy cho biết được bạn trai cầu hôn tháng trước, tại tiệc sinh nhật một người bạn ở TP HCM. Người đẹp bất ngờ khi người yêu, bạn bè của anh bí mật chuẩn bị mọi thứ. Khi bạn trai tặng hoa, quỳ gối đưa ra chiếc nhẫn, cô vỡ òa hạnh phúc, nói lời đồng ý. 

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 1

Trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc cầu hôn nhưng giấu mặt người yêu. Mâu Thủy không muốn chia sẻ thông tin nửa kia vì muốn tôn trọng anh, bảo vệ mối quan hệ trước dư luận. Cô nói thêm: "Chúng tôi đang lên kế hoạch kết hôn". 

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cô gồm Võ Hoàng Yến, Vũ Hoàng My, Minh Tú, Khánh Vân... gửi lời chúc mừng kèm theo phản ứng bất ngờ.

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 2

Lê Âu Ngân Anh

Sau thời gian dài úp mở, mới đây MC Phan Tô Ny đã chính thức thông báo ngày cặp đôi “về chung một nhà”. Trên trang cá nhân của mình, nam MC nhà đài đăng tải bức ảnh được chọn làm thiệp báo hỷ để công khai ngày cưới: "Coi tới, coi lui. Chọn ngay ngày Nhà Giáo Việt Nam các bác ạ".

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 3

Được biết, Lê Âu Ngân Anh cũng đang công tác trong lĩnh vực giáo dục nên việc chọn ngày cưới này càng thêm ý nghĩa với người đẹp sinh năm 1995. Cũng giống như Diệu Nhi và Anh Tú, cặp đôi được đồn đoán lên kế hoạch kết hôn từ tháng 6/2022 tuy nhiên đến hiện tại mới công khai xác nhận trước công chúng.

Trước sự công khai này, nhiều bạn bè, khán giả đã gửi lời chúc mừng tới MC đài HTV và Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.  

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 4

Phương Nga

Sau 4 năm yêu đương mặn nồng và gắn bó cùng nhau như hình với bóng, diễn viên Bình An đã chính thức cầu hôn á hậu Phương Nga vào ngày 13.2.2022. Anh bí mật tổ chức một buổi tiệc đầy lãng mạn với hoa và bóng bay để ngỏ lời cùng người đẹp. Theo đoạn video được bạn bè cặp đôi ghi lại, Phương Nga đã cảm động đến bật khóc và gật đầu đồng ý.

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 5

Bình An và Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào thời điểm người đẹp tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Tuy nhiên, đến dịp Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Phương Nga - Bình An là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Dù yêu nhau đã 4 năm nhưng cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, duy trì những thói quen và cử chỉ lãng mạn dành cho đối phương.

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 6

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng Bình An và Phương Nga đã đi đến cái kết viên mãn. Việc kết hôn của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ gia đình hai bên. Phương Nga và Bình An hiện vẫn chưa tiết lộ thời điểm tổ chức đám cưới nhưng nhiều khán giả mong mỏi hôn lễ sẽ được diễn ra trong năm nay.

Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh là nàng hậu không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi. Trong thời gian qua, cô vướng nghi vấn khi hẹn hò cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và check-in giống một khoảnh khắc.

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 7

Sau thời gian đoán già đoán non của dân tình thì đến nay không cần phải tìm kiếm hay soi hint gì nữa. Theo một số nguồn tin, nàng hậu đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang tại một resort sang trọng ở Đà Nẵng. Cả hai được nhận định khá đẹp đôi và là trai tài gái sắc. Bởi profile của Đỗ Vinh Quang được đánh giá khá khủng, anh sinh năm 1995, là con trai út của bầu Hiển và hiện là chủ tịch clb bóng đá Hà Nội và từng du học tại Anh.

4 đám cưới của Hoa hậu, Á hậu Việt nào đang được mong chờ nhất nửa cuối năm 2022? - Ảnh 8

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Mâu Thủy Bình An và Phương Nga Lê Âu Ngân Anh

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