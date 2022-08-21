Hot: Ngày cưới của Lê Âu Ngân Anh chính thức được tiết lộ, thời điểm diễn ra hết sức ý nghĩa

Lễ cưới của Lê Âu Ngân Anh và chồng MC HTV được diễn ra vào ngày vô cùng đặc biệt và ý nghĩa với công việc hiện tại của nàng hoa hậu.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Phan Tô Ny đã chính thức công bố ngày diễn ra lễ cưới của mình và hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Khoe chiếc ảnh cưới, anh viết: "Coi tới, coi lui. Chọn ngay ngày Nhà Giáo Việt Nam các bác ạ".

Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20/11/2022 - Ảnh: FBNV

Theo đó, Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 20/11/2022 sắp tới. Hiện tại, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, vậy nên chắc chắn ngày hôm ấy sẽ càng ý nghĩa hơn với cô. Dưới phần bình luận, nhiều người cũng để lại những lời chúc tới cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Chồng sắp cưới của Lê Âu Ngân Anh là Phan Tô Ny - một MC, BTV trực thuộc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào đầu tháng 7/2022, thông tin Lê Âu Ngân Anh sắp kết hôn đã khiến cho mạng xã hội xôn xao. Tuy nhiên, đến thời gian gần đây thì chú rể của cô mới chính thức lộ diện.

Lê Âu Ngân Anh thường xuyên xuất hiện cùng gia đình của Phan Tô Ny - Ảnh: FBNV

Theo đó, ông xã tương lai của Lê Âu Ngân Anh là Phan Tô Ny - một MC, BTV trực thuộc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) sở hữu ngoại hình điển trai và cao ráo. Thời gian gần đây, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vị hôn thê mình. Qua những hình ảnh mà nam MC đăng tải, có thể thấy Lê Âu Ngân Anh khá được lòng gia đình chồng tương lai.

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