Lê Âu Ngân Anh quyên góp chống dịch Covid-19, công khai cụ thể số tiền

Nối tiếp nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí Việt, Lê Âu Ngân Anh đã góp tiền cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh vừa công khai tin nhắn chuyển khoản ủng hộ nhà nước chống dịch Covid-19. Theo đó, Hoa hậu Đại dương 2017 đã chuyển 60 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh còn kêu gọi cộng đồng cùng chung sức với nhà nước đẩy lùi dịch Covid-19.



Ngân Anh góp 60 triệu và kêu gọi mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh - Ảnh: FB

"Mấy hôm nay khi thấy nhiều tổ chức, nghệ sĩ đồng lòng cùng nhau gây quỹ để phòng, chống dịch Covid-19, mình cũng đã đóng góp cho mỗi nơi một ít nhưng không công khai để tránh những chuyện so sánh không đáng có. Nhưng khi có lời phát động chính thức từ Thủ tướng kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức, mình thiết nghĩ mình cũng có trách nhiệm thực hiện và lan tỏa thông tin này đến mọi người", Ngân Anh viết.

Hành động của nàng hậu gốc Tiền Giang nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Mọi người hưởng ứng và ngợi khen việc làm ý nghĩa của cô.



Cô công khai thông tin giao dịch lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trước đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, đông đảo mạnh thường quân cùng các nghệ sĩ Việt đã chung tay hỗ trợ nhà nước phòng chống dịch. MC Phan Anh, siêu mẫu Thanh Hằng, Diệp Lâm Anh... chọn chuyển khoản trực tiếp nhưng giấu đi số tiền cụ thể. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hà Hồ, Chi Pu... đóng góp trang thiết bị y tế với số tiền hàng tỷ đồng.

Gia đình Tiên Nguyễn thông báo ủng hộ 25 tỷ chống dịch và 5 tỷ giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố bệnh nhân thứ 32 - Tiên Nguyễn) thông báo sẽ ủng hộ 25 tỷ đồng cho chính phủ chống dịch Covid-19 và 5 tỷ đồng giúp người dân miền Tây gặp hạn mặn. Trước đó, nhà chồng Hà Tăng đã ủng hộ lắp đặt nhiều phòng áp lực âm ước tính hơn 6 tỷ đồng.

Nghệ sĩ nổi tiếng phải đi bán nước cam, đậu phộng, tóp mỡ mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 "Cỡ chị Lê Giang giờ còn phải bán nước cam thì nói chi tôi. Lê Giang cũng gồng dữ lắm nhưng không biết được tới khi nào...", nghệ sĩ Trịnh Minh Dũng chia sẻ.

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