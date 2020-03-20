Tâm sự của Hoa hậu Thu Hoài khi con gái ở lại Mỹ giữa mùa dịch Covid-19, Hari Won cũng thấy chạnh lòng

Hoa hậu Thu Hoài từng khóc, suy sụp nhiều ngày liền vì phân vân không biết nên để con gái ở lại Mỹ hay đưa về Việt Nam tránh dịch.

Có con gái đang du học tại Mỹ, Hoa hậu Thu Hoài vô cùng lo lắng khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây. Cô phân vân nhiều ngày trước khi quyết định nên để con gái Hsiu Huai Chen tiếp tục ở lại hay về nước tránh dịch như nhiều kiều bào khác. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết mình đã khóc rất nhiều khi phải đưa ra lựa chọn: "Bạn có biết quyết định điều gì khó khăn nhất hay không? Tôi biết đấy. Không phải hợp đồng chục tỷ, không phải công việc hay mối quan hệ xã hội nào, tất cả những thứ đó tôi tự tin mình có thể quyết định trong ít tiếng. Quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi - điều khiến tôi khóc, suy sụp và không thể tự quyết suốt nhiều ngày - là quyết định chuyện Hsiu sẽ về Việt Nam hay ở Mỹ!".

Thu Hoài lo lắng khi quyết định cho con gái ở lại Mỹ - Ảnh: FB Nàng hậu tâm sự, cô sẵn sàng làm mọi điều vì an toàn của con nhưng: "Vấn đề ở đây không phải tôi có dám trả giá hay không, mà là tôi sẽ đảm bảo an toàn cho con theo cách nào? Dùng mọi mối quan hệ, tiền bạc để đưa con về Việt Nam ngay trước lệnh dừng bay? Tôi đã nghĩ tới điều đó, ngay khi người Việt ở nước ngoài lũ lượt tìm về tránh nạn. Nhưng đấy không phải điều tốt nhất". Thu Hoài chia sẻ điều khiến bản thân lo lắng nhất: "Tôi vẫn đọc tin tức mỗi ngày, vẫn thấy con số người bệnh nhảy vọt lên sau mỗi chuyến bay. Tôi cũng biết, môi trường trên phi cơ hay sân bay không thể nào tuyệt đối an toàn, đặc biệt là khi con bay về cùng rất nhiều người. Và trên hết, chính cô con gái nhỏ bé của tôi cũng đủ tự lập để quyết định rằng: Con sẽ tự bảo vệ được mình! Đi lại từ quốc gia này tới quốc gia khác trong lúc này còn nguy hiểm hơn, không chỉ cho một mình con".

Hoa hậu Thu Hoài có 3 người con, trong đó con gái sinh năm 2000 đang du học tại Mỹ - Ảnh: FB Sau nhiều ngày suy nghĩ, nàng hậu quyết định để con ở lại Mỹ: "Tôi rất muốn nói với Hsiu lúc đó: Mẹ không muốn để con ở lại Mỹ một mình. Ở Việt Nam, bất kể lúc nào mẹ cũng có thể ở cạnh con, chăm sóc cho con. Còn nếu ở lại Mỹ, mẹ không có cách nào bay tới cạnh con cho được. Nhưng tôi cũng hiểu, dù có thương con tới bao nhiêu, thì tôi cũng chỉ là một bà mẹ bình thường... Tất cả những gì tôi có thể làm là dặn dò, dặn dò và dặn dò, rằng con hãy ở yên trong nhà như con từng ý thức, hãy mua đồ online thay vì đi siêu thị. Gọi điện cho mẹ mỗi ngày, hoặc bất cứ lúc nào con rảnh rỗi!". Kết thúc bài viết của mình, Hoa hậu Thu Hoài dặn dò con gái: "Hãy chăm sóc thật tốt cho mình, thay cho mẹ và những người yêu thương con. Nếu phải trả một cái giá thật lớn để đưa con về nhà trong an toàn tuyệt đối, mẹ sẵn sàng. Nhưng chẳng có điều gì tuyệt đối lúc này hết cả, trừ chuyện mẹ tuyệt đối tin tưởng và yêu thương Hsiu của mẹ". Mọi người đồng cảm trước những lo lắng của bà mẹ 3 con - Ảnh: FB Dưới bài viết, Hoa hậu Thu Hoài nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người. Ca sĩ Hari Won an ủi: "Chạnh lòng quá... Cố lên 2 mẹ con". Siêu mẫu Xuân Lan cổ vũ: "Con sẽ tự bảo vệ mình tốt. Mẹ Hoài đừng lo quá. Hai mẹ con cố lên!".

Nóng: Nhà chồng Hà Tăng cam kết quyên góp 30 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 và hạn mặn Bố chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tuyên bố sẽ quyên góp 30 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hạn mặn ở miền Tây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-cua-hoa-hau-thu-hoai-khi-con-gai-o-lai-my-giua-mua-dich-covid-19-hari-won-cung-thay-chanh-long-354302.html