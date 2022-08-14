Á hậu Mâu Thủy để lộ vòng 2 lùm xùm sau 2 tuần được bạn trai cầu hôn

Mâu Thủy bất ngờ để lộ vòng 2 quá cỡ gây xôn xao cộng động mạng.

Mới đây, trên tiktok có một tài khoản đã đăng tải đoạn video ghi lại cận cảnh nhan sắc của Á hậu Mâu Thủy khi vừa trang điểm xong. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong đoạn video là vóc dáng có phần nặng nề cùng vòng eo "tăng size" bất thường của nàng hậu. Vì là một Á hậu nên Mâu Thủy rất quan tâm đến thân hình của mình, nếu như trước đó cô sở hữu vòng 2 thon gọn, vóc dáng 3 vòng "căng đét", thì lần này vòng 2 to lên bất thường khiến netizen không khỏi xôn xao.

Mâu Thủy để lộ vòng 2 to lên bất thường - Ảnh: Internet

Điều này khiến cộng đồng mạng xôn xao để lại bình luận, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng nàng á hậu sắp "lên chức mẹ". Song về phía Mâu Thủy hoàn toàn không lên tiếng về những nghi vấn này.

Netizen bán tín bán nghi với vòng 2 bất thường của Mâu Thủy - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, khi cổ vũ cho Kim Duyên ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, Mâu Thủy đã có lời hứa rằng nếu Kim Duyên lọt vào Top 3 của cuộc thi cô sẽ kết hôn. Đến thời điểm khoảng 2 tuần trước, người đẹp đăng tải loạt ảnh cô được 1 người đàn ông giấu mặt quỳ gối cầu hôn.

Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn - Ảnh: Internet

Mâu Thủy sinh năm 1992, được biết tới với vai trò người mẫu. Năm 2017, người đẹp này giành ngôi vị á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với danh xưng á hậu, Mâu Thủy ngày càng tỏa sáng trong làng giải trí Việt.

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