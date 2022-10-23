'Siêu đám cưới' của con trai bầu Hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đãi khách những món gì?

Hậu trường 23/10/2022 20:40

Không chỉ tổ chức hoành tráng xa hoa, thực đơn đám cưới của doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng khiến quan khách trầm trồ vì toàn những món sơn hào hải vị đắt tiền.

Ngày 23/10, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã đã tổ chức đám cưới hoành tráng tại một khách sạn hạng sang trong lòng Thủ đô. Với không gian tràn ngập hoa tươi được đính kết tỉ mĩ, khổng lồ hệt một khu rừng cổ tích, tân lang tân nương nắm tay nhau tiến vào lễ đường trao nhau lời thề nguyện bên nhau trọn đời.

'Siêu đám cưới' của con trai bầu Hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đãi khách những món gì? - Ảnh 1
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh chụp hình cùng dàn khách mời. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Phía ngoài sảnh, cặp đôi tinh tế đặt khung hình cưới ngọt ngào tại châu Âu làm điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Kế tiếp sau đó, khách mời sẽ được chìm đắm trong quanh cảnh đầy sắc hoa và mùi thơm của cây cỏ. Tuy nhiên, spotlight nhanh chóng nhường cho chiếc menu "xịn đét" được cô dâu chú rể cẩn thận lựa chọn.

Tổng số những món xuất hiện trong đám cưới nàng hậu là 12. Khai vị gồm súp tổ yến, thịt cua bề.

'Siêu đám cưới' của con trai bầu Hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đãi khách những món gì? - Ảnh 2
Thực đơn chuẩn thượng lưu trong đám cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Bảo Vệ Công Lý

Phần chính gồm những món như salad tổng hợp trộn dầu giấm, tôm hùm Nha Trang bỏ lò, hải sâm hầm gân nai, cá hồi Na uy áp chảo sốt chanh leo, thịt bò Fuji áp chảo sốt tiêu đen, bánh mì Pháp, cơm chiên ngũ sắc, bông cải xanh xào nấm lục ngọc, sốt bào ngư, chè dưỡng nhan tuyết yến.

'Siêu đám cưới' của con trai bầu Hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đãi khách những món gì? - Ảnh 3

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, chú rể Vinh Quang phát biểu: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Đỗ Mỹ Linh đáp lại chồng: "Khoảng thời gian anh và em quen nhau, hai năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi. Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình, khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh. Sau bốn tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh".

Nói xong, Mỹ Linh khóc. Cả hai ôm nhau, sau đó cắt bánh, khui rượu trong tiếng reo hò của bạn bè, khách mời.

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Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ, trong khi đó nàng hậu cũng không giấu được những giọt nước mắt.

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