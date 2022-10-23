'Siêu đám cưới' của con trai bầu Hiển và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đãi khách những món gì?

Phía ngoài sảnh, cặp đôi tinh tế đặt khung hình cưới ngọt ngào tại châu Âu làm điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Kế tiếp sau đó, khách mời sẽ được chìm đắm trong quanh cảnh đầy sắc hoa và mùi thơm của cây cỏ. Tuy nhiên, spotlight nhanh chóng nhường cho chiếc menu "xịn đét" được cô dâu chú rể cẩn thận lựa chọn.

Ngày 23/10, Đỗ Mỹ Linh cùng ông xã đã tổ chức đám cưới hoành tráng tại một khách sạn hạng sang trong lòng Thủ đô. Với không gian tràn ngập hoa tươi được đính kết tỉ mĩ, khổng lồ hệt một khu rừng cổ tích, tân lang tân nương nắm tay nhau tiến vào lễ đường trao nhau lời thề nguyện bên nhau trọn đời.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, chú rể Vinh Quang phát biểu: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Đỗ Mỹ Linh đáp lại chồng: "Khoảng thời gian anh và em quen nhau, hai năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi. Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình, khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh. Sau bốn tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh".

Nói xong, Mỹ Linh khóc. Cả hai ôm nhau, sau đó cắt bánh, khui rượu trong tiếng reo hò của bạn bè, khách mời.