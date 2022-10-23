HOT: Cô dâu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên lễ đường cùng bố ruột, nghẹn ngào trong ngày bước chân về nhà hào môn

Nàng hậu không giấu được cảm xúc khi được bố dẫn lên lễ đường.

Tối 23/10, lễ cưới của doanh nhân Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh diễn ra tại trung tâm tiệc cưới nằm trên đường Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đỗ Mỹ Linh cùng chồng tỷ phú trong lễ rước dâu chiều nay. Ảnh: Lê Chí Linh Địa điểm cưới được thắt chặt an ninh. Gần đến giờ đón khách, đội ngũ nhân viên an ninh xếp hàng dài tại cổng vào. Họ kiểm tra kỹ lưỡng, nghiêm ngặt khách mời. Những quan khách mang theo thiệp mời mới được vào bên trong.

Những hình ảnh nóng trong hôn lễ của cặp đôi trai tài, gái sắc liên tục được hé lộ, chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Từ xe sang rước dâu, Mỹ Linh diện áo dài làm lễ cúng gia tiên cho đến khi diện váy cưới lộng lẫy đứng đón khách cùng bố đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hoa hậu Việt Nam 2016 và chồng nắm chặt tay nhau, trao những lời ước hẹn về tương lai. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh được bố đưa vào lễ đường trao cho chú rể Vinh Quang được ghi lại khiến nhiều người xúc động. Theo đó, nàng hậu đã bật khóc vì xúc động khi tiến về phía người đàn ông mình lựa chọn làm bến đỗ hạnh phúc của đời mình.

Đỗ Mỹ Linh được bố dẫn lên lễ đường, cô đã xúc động không kìm được nước mắt. Ảnh: Chụp màn hình Hai bộ váy cưới sẽ được nàng hậu diện vào bữa tiệc cưới tối nay. Ảnh: Sen Vàng Đầu giờ chiều, lễ rước dâu của họ diễn ra gây chú ý. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được doanh nhân Đỗ Vinh Quang rước dâu bằng xe Rolls-Royce Phantom. Đỗ Mỹ Linh và chồng quen nhau hai năm thông qua một người bạn. Mối quan hệ được họ giấu kín lúc mới yêu, đến đầu năm nay mới công khai. Hồi tháng 7, Đỗ Mỹ Linh nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang do thấy đúng người, đúng thời điểm. Tháng 9, cả hai đi nước ngoài chụp ảnh cưới. Đỗ Mỹ Linh đã chuẩn bị năm chiếc đầm cưới cho sự kiện quan trọng của cuộc đời. Hoa hậu Việt Nam 2016 tâm sự không có ý định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Tuy nhiên, sau hôn lễ, hoa hậu sẽ hoạt động hạn chế, xuất hiện ít hơn trong các sự kiện showbiz. Cô chia sẻ: "Tôi vẫn có những ước mơ, đam mê cá nhân. Chỉ là đến thời điểm nào đó, tôi sẽ chỉ chọn những công việc, sự kiện phù hợp với bản thân".

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