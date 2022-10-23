Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối

Hậu trường 23/10/2022 18:00

Lễ rước dâu và tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng tỷ phú diễn ra vào chiều tối nay (23/10).

Hôm nay (23/10) là ngày vui của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai út nhà Bầu Hiển. Dù đây là đám cưới được công chúng mong chờ nhất nhì trong năm nay nhưng cặp đôi quyết định tổ chức trong không gian riêng tư, hạn chế phóng viên tác nghiệp.

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 1
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chuẩn bị trang phục để sang nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm thủ tục rước dâu. Anh chia sẻ cảm xúc hồi hộp xen lẫn vui mừng trong ngày trọng đại.

Khoảng đầu giờ chiều, lễ rước dâu của thiếu gia Đỗ Vinh Quang - hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được tổ chức tại gia. Chú rể đi siêu xe Rolls-Royce từ tư gia đến nhà riêng của gia đình cô dâu nằm trên phố Hàng Đào. Trong ngày đặc biệt, doanh nhân Đỗ Vinh Quang diện vest đen lịch lãm.

Lễ rước dâu diễn ra trong phạm vi gia đình với sự tham gia của người thân, họ hàng hai bên. Chú rể cầm bó hoa tươi, rạng rỡ trong khoảnh khắc đón Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 2
Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 3
Đỗ Vinh Quang mang theo hoa để đón Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh theo phong tục truyền thống.

 

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 4
Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 5
Cặp đôi rạng rỡ khi rót nước, mời trầu quan viên hai họ trong lễ rước dâu.

 

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 6
Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 7
Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 8
Sau 2 năm hẹn hò bí mật, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của người hâm mộ. 

 

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 9
Họ được khen ngợi xứng đôi vừa lứa, về xuất thân lẫn học vấn và địa vị xã hội. 

 

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 10
Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 11
Chiếc xe sang trong lễ đón dâu gây sự chú ý với những người đi đường.

Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà “Bầu” Hiển quen nhau từ 2 năm trước. Hai người giấu kín mối quan hệ tình cảm cho tới đầu năm nay mới chính thức công khai khi sánh đôi trong một số sự kiện, cùng đi tới sân vận động. Doanh nhân Đỗ Vinh Quang chính là Chủ tịch CLB Hà Nội FC. Chính vì vậy, tiệc cưới của cặp đôi sẽ có sự tham dự của bạn bè trong giới bóng đá và giới showbiz.

Được biết sau lễ đón dâu, chiều cùng ngày, Đỗ Mỹ Linh và con trai nhà bầu Hiển sẽ tổ chức tiệc tại một trong những trung tâm sự kiện lớn nhất nhì thủ đô. Buổi tiệc cũng được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, chỉ những khách mời có thiệp mới được vào bên trong khu vực diễn ra lễ cưới.

Đám cưới 'đậm mùi tiền' của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu 26 tuổi: Dàn siêu xe nổi bật đường phố, an ninh thắt chặt tuyệt đối - Ảnh 12

Trước đó sau thời gian dài kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm. Cô chọn đúng ngày sinh nhật tuổi 26 để thông báo tin vui đến mọi người. 

Nàng hậu hạnh phúc chia sẻ: “Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!

Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỉ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh  Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội”.

Ảnh: Lê Chí Linh

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Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài tông hồng pastel trong lễ rước dâu chiều 23/10. Đám cưới của cô và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra tối cùng ngày ở Hà Nội.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh đám cưới Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang

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