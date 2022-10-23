Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời

Hậu trường 23/10/2022 20:11

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ, trong khi đó nàng hậu cũng không giấu được những giọt nước mắt.

Đám cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được diễn ra vào tối nay (23/10). Sau lễ rước dâu diễn ra chiều cùng ngày, tiệc cưới của họ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, nằm trên đường Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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An ninh được thắt chặt tại đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển. Ảnh: Ngoisao.net

Những hình ảnh nóng trong hôn lễ của cặp đôi trai tài, gái sắc liên tục được hé lộ, chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Từ xe sang rước dâu, Mỹ Linh diện áo dài làm lễ cúng gia tiên cho đến khi diện váy cưới lộng lẫy đứng đón khách cùng bố đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời - Ảnh 2
Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam 2016 nắm tay nhau và trao lời ước hẹn. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Không gian được dựng lên như một lâu đài, có thêm dàn nhạc giao hưởng để tạo không khí. Sau tiết mục múa mở màn của vũ công, chú rể xuất hiện trên sân khấu. Trong tiếng nhạc du dương, cô dâu khoác tay bố ruột bước vào lễ đường. Vinh Quang tiến tới đón lấy tay Mỹ Linh từ bố vợ. Ông căn dặn con rể đôi điều, Vinh Quang liên tục gật đầu. Mỹ Linh rưng rưng nước mắt vì xúc động.

Chú rể Vinh Quang phát biểu: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời - Ảnh 3

Đỗ Mỹ Linh đáp lại chồng: "Khoảng thời gian anh và em quen nhau, hai năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi. Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình, khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh. Sau bốn tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh".

Nói xong, Mỹ Linh khóc. Cả hai ôm nhau, sau đó cắt bánh, khui rượu trong tiếng reo hò của bạn bè, khách mời.

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú trao lời ước hẹn, coi đối phương là định mệnh cuộc đời - Ảnh 6
Cặp đôi trong lễ rước dâu và cũng gia tiên vào chiều nay. Ảnh: Lê Chí Linh

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển - người thường được truyền thông gọi bằng tên Bầu Hiển. Anh giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội ở tuổi 25, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, Đỗ Vinh Quang sở hữu hơn 70 triệu cổ phiếu ngân hàng SHB trị giá 1.198 tỷ đồng, đứng thứ 121 trong bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Với số cổ phiếu này, anh thậm chí còn "trên cơ" bố mình về tỷ lệ sở hữu tại SHB.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 trong một gia đình tri thức ở phố cổ Hà Nội. Từ ngày đăng quang, cô nỗ lực xây dựng hình ảnh không scandal và hiện phát triển sự nghiệp làm MC, bên cạnh kinh doanh thời trang.

Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh đám cưới Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang

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