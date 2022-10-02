Đoàn Thiên Ân - cô gái đến từ Long An chính thức đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Sau những vòng thi sôi động không kém phần căng thẳng, người đẹp Đoàn Thiên Ân đăng quang ngôi vị cao nhất. Cùng với chiến thắng này, người đẹp Long An sẽ chính thức đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tại Indonesia từ ngày 5 đến 25/10. Thiên Ân chỉ có 4 ngày chuẩn bị để lên đường chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM, từng đăng quang Gương mặt nữ sinh Áo dài Việt Nam 2018. Cô có gương mặt sáng sân khấu, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5 - 66 - 98 cm. Bên cạnh đó, việc Thiên Ân từng nặng 75 kg, bị miệt thị ngoại hình nhưng nỗ lực giảm 15 kg để trở nên tự tin, "lột xác" từ vóc dáng đến gương mặt là câu chuyện truyền cảm hứng mang thông điệp tích cực. Điểm trừ của Thiên Ân là trình diễn thiếu bùng nổ.

Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về thí sinh Trần Tuyết Như (TP.HCM).

Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về người đẹp Trần Nguyên Minh Thư (Quảng Trị).

Danh hiệu Á hậu 4 thuộc về người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai (TP.HCM).

Sau đêm chung kết, sáng sớm ngày 2/10, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên và top 3 Miss Grand Vietnam 2022 vừa đăng quang sẽ lên đường ra miền Trung hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Noru.

Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới, thay vì chọn từ Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam như các năm trước. Cuộc thi diễn ra trong hơn một tháng. Người đẹp đăng quang trong chung kết tối 1/10 tại TP HCM sẽ nhận vương miện mang tên "The Wings of Beauty", kế nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên, lên đường thi Miss Grand International 2022 ở Indonesia. Ngoài ra, bốn cô gái vào top 5 cũng được trao danh hiệu á hậu và tiara.