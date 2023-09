Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống của Miss Grand International, mỗi năm cuộc thi này sẽ đổi kiểu dáng của vương miện dành cho Tân hoa hậu một lần. Vì vậy, Thùy Tiên đã được đặt cách thử vật phẩm danh giá này trước khi người kế nhiệm của cô được nhận vào đêm chung kết.

Hình dáng của chiếc vương miện năm 2022 đã đổi mới hoàn toàn so với phiên bản hiện tại của Hoa hậu Thùy Tiên: Kiểu dáng to và cao, đá xanh ngọc lục bảo được dát xung quanh nhiều hơn so với thiết cũ.