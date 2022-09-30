Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm tròn 10 năm diễn ra cuộc thi. Nhân dịp này rất nhiều hoạt động hoành tráng được Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand International tổ chức tại Indonesia. Trong đó, BTC cũng đã thực hiện chiếc vương miện mới dành cho tân Hoa hậu.

Thuỳ Tiên đã thực hiện bộ ảnh quảng báo cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, sau khi tham dự đêm chung khảo Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022), Thuỳ Tiên đã có chuyện công tác sang Thái Lan để thực hiện bộ ảnh quảng báo cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ.