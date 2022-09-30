Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'?

Hậu trường 30/09/2022 10:31

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trở thành người đầu tiên đội vương miện mới của Miss Grand International 2022 khiến fan 'rớt nước mắt'.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm tròn 10 năm diễn ra cuộc thi. Nhân dịp này rất nhiều hoạt động hoành tráng được Mr. Nawat - chủ tịch Miss Grand International tổ chức tại Indonesia. Trong đó, BTC cũng đã thực hiện chiếc vương miện mới dành cho tân Hoa hậu.

Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 1
Thuỳ Tiên đã thực hiện bộ ảnh quảng báo cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, sau khi tham dự đêm chung khảo Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022), Thuỳ Tiên đã có chuyện công tác sang Thái Lan để thực hiện bộ ảnh quảng báo cho tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 trước thềm kết thúc nhiệm kỳ. 

Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống của Miss Grand International, mỗi năm cuộc thi này sẽ đổi kiểu dáng của vương miện dành cho Tân hoa hậu một lần. Vì vậy, Thùy Tiên đã được đặt cách thử vật phẩm danh giá này trước khi người kế nhiệm của cô được nhận vào đêm chung kết.

Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 4
Thùy Tiên đã được đặt cách thử vật phẩm danh giá này trước khi người kế nhiệm của cô được nhận vào đêm chung kết - Ảnh: Internet

Hình dáng của chiếc vương miện năm 2022 đã đổi mới hoàn toàn so với phiên bản hiện tại của Hoa hậu Thùy Tiên: Kiểu dáng to và cao, đá xanh ngọc lục bảo được dát xung quanh nhiều hơn so với thiết cũ. 

Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 5
Hình dáng của chiếc vương miện năm 2022 đã đổi mới hoàn toàn so với phiên bản hiện tại của Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Internet
Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International lần 2: 'Chuyện gì đây'? - Ảnh 6
Cõi mạng đã không khỏi xúc động trước hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1998 tạo dáng bên chiếc vương miện mới - Ảnh: Internet

Cõi mạng đã không khỏi xúc động trước hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1998 tạo dáng bên chiếc vương miện mới, điều này đồng nghĩa với việc ngày rời xa ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 của cô đang đến cận kề. Đêm chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tại Indonesia. 

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Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Miss Grand International Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021

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