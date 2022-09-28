Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu

Hậu trường 28/09/2022 13:37

Chứng kiến những thiệt hại đầu tiên do bão Noru càn quét, nhiều sao Việt đã vô cùng lo lắng cầu bình an cho bà con miền Trung.

Bão Noru với cường độ rất mạnh đã đổ bộ thẳng vào miền Trung Việt Nam. Ở mỗi nơi bão đi qua đều để lại những hậu quả nghiêm trọng về tài sản. Chứng kiến những thiệt hại đầu tiên do bão Noru gây ra, nhiều sao Việt đã vo cùng lo lắng cầu bình an cho bà con khi phải chịu ảnh hưởng từ cơn bão lũ miền Trung.

Hoa Hậu Thùy Tiên

Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2021 Thùy Tiên là gương mặt đi đầu trong việc đứng ra ủng hộ từ thiện cho người dân miền Trung kịp khắc phục hậu quả sau bão Noru. Trong đêm 27/8 vừa qua, cô đã chuyển nóng số tiền 50 triệu đồng vào một câu lạc bộ từ thiện.

Hành động của Thùy Tiên cũng nhanh chóng nhận về lời ngợi khen, tán dương của công chúng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 2 giờ đăng tải, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ thông báo đóng tài khoản vì xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực.

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 1
Lời kêu gọi của Hoa hậu Thùy Tiên cũng gây nên nhiều tranh cãi khi chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của CLB kêu gọi từ thiện. (Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên)

Theo đó, ngoài những lời khen ngợi dành cho nghĩa cử cao đẹp của Hoa hậu Hòa Bình thế giới thì có nhiều người cho rằng đây là thời điểm nhạy cảm, Thùy Tiên nên kêu gọi quyên góp cho các tổ chức nhà nước thay vì tài khoản cá nhân như vậy.

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 2
Thùy Tiên có hành động tích cực nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão.
(Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên)

Trước những lời bàn tán của cư dân mạng, Hoa hậu Thùy Tiên thẳng thắn tuyên bố, nếu những ai đã đóng góp vào tài khoản kêu gọi trước đó mà không cảm thấy tin tưởng thì có thể liên hệ để nhận lại tiền. Với những ai tin tưởng mình, Thùy Tiên khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, hết sức vì bà con miền Trung.

Đàm Vĩnh Hưng

Hay tin về con bão Noru đổ bộ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có những chia sẻ cấp bách trên trang cá nhân. Theo nam ca sĩ, anh đang lo lắng cho nhân dân miền trung khi cơn bão Noru sắp đổ bộ vào miền Trung: “Miền trung ơi! Chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng nhé! Thực phẩm, thuốc men, đèn pin, áo ấm… là những thứ rất cần thiết bà con ạ”.

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng lo lắng cho người dân miền Trung trong bão. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 4

Ngay sau khi đăng tải bài viết, đông đảo CĐM đã bày tỏ sự đồng cảm với nam ca sĩ và nỗi xót thương dành cho đồng bào miền Trung.

Khắc Việt

Xót xa cảnh bão mạnh đổ bộ miền Trung, Khắc Việt lập tức có hành động đẹp nhằm giúp người dân có thể khắc phục hậu quả sau mưa bão. Nam ca sĩ công khai ủng hộ miền Trung 500 triệu đồng.

"Khắc Việt sẽ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin được san sẻ cùng đồng bào số tiền 500 triệu đồng để cùng khắc phục hậu quả, và Khắc Việt cam kết sẽ dùng hết nguồn lực hiện có, để đồng hành chia sẻ, khắc phục cùng bà con, để ổn định cuộc sống sau khi cơn bão đi qua", Khắc Việt cho hay. 

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 5

Khắc Việt chuyển khoản nóng 500 triệu ủng hộ miền Trung. (Ảnh: Khắc Việt Singer)

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 6
Sau Thùy Tiên, Khắc Việt chuyển khoản nóng số tiền cực lớn ủng hộ người dân miền Trung
(Ảnh: Thanh Niên)

Bên cạnh đó, anh cũng bày tỏ sự lo lắng về sức tàn phá của cơn bão lớn lần này và hy vọng: "Với tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, dù có lớn như nào cũng không thể nào lớn bằng sự đoàn kết và sẻ chia tinh thần dân tộc truyền thống lâu đời người Việt Nam, của ít lòng nhiều".

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy

Là người con của dãy đất miền Trung, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy cho biết lòng cô không chút nào yên kể từ khi hay tin về cơn bão số 4 cho đến lúc nó đổ bộ. Người đẹp chia sẻ: "Miền Trung ơi! Con đang ở xa mà lòng ngổn ngang không yên, nơi tâm bão đó đang có ba mẹ, gia đình, người thân của con ở đó. Không mong gì hơn là cơn bão mau chóng qua đi, người dân được an toàn, cuộc sống được bình yên".

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 7

Tiểu Vy ghi điểm trong lòng khán giả qua dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho miền Trung.(Ảnh: FB Trần Tiểu Vy)

Bão Noru càn quét, sao Việt lo lắng cho bà con miền Trung: Thùy Tiên kêu gọi quyên góp, Khắc Việt chuyển nóng 500 triệu - Ảnh 8
Hoa hậu Tiểu Vy lo lắng chco người thân và gia đình ở quê, nơi tâm bão đang diễn ra. (Ảnh: FB Trần Tiểu Vy)

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Nhã Phương, Đông Nhi…. đã gửi lời động viên tinh thần tới đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của cơn bão Noru. Với sự đồng sức, đồng lòng của toàn nhân dân Việt Nam, hy vọng mọi người mọi nhà đều bình an, bà con miền Trung sẽ sớm ngày trở lại với cuộc sống thường nhật.

Hoa hậu Tiểu Vy “sốt ruột” trước tình hình mưa bão tại quê nhà Quảng Nam: “Sau bão Noru, tôi sẽ về quê giúp bà con”

Hoa hậu Tiểu Vy “sốt ruột” trước tình hình mưa bão tại quê nhà Quảng Nam: “Sau bão Noru, tôi sẽ về quê giúp bà con”

Là một trong những đứa con miền Trung, Hoa hậu Tiểu Vy nghẹn ngào gửi tiếng lòng hướng về nơi tâm bão.

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