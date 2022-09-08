Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào?

Ngoài bất động sản đắt đỏ, Khắc Việt còn khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi sở hữu xế hộp Mercedes-Benz tiền tỷ.

Cách đây hơn 10 năm, Khắc Việt chưa được nhiều người biết đến nhưng giờ đây, anh là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đắt show của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khắc Việt sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Được biết, Khắc Việt được bạn bè gọi vui là một trong những "đại gia ngầm" của làng giải trí. Khắc Việt - Ảnh: Internet Khắc Việt từng chia sẻ về quá khứ đi hát ở các sân khấu "chuồng gà" với giá cát-sê 20.000 đồng. Tuy nhiên sau khi nổi tiếng, có được vị thế nhất định trong làng giải trí, cát-sê của Khắc Việt cũng từ đó mà tăng hẳn, dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tùy theo tính chất show diễn.

Hoạt động nghệ thuật lâu năm, có nhiều bản hit...đến nay Khắc Việt sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" trong showbiz Việt. Năm 2020, Khắc Việt tiết lộ vừa mua thêm 2 căn nhà mặt đất ở TP. HCM và Hà Nội để làm quà cho vợ khi đang mang song thai con đầu lòng. Cả hai căn đều có 4 tầng, rộng khoảng 100m2, có giá trị không nhỏ ở 2 thành phố lớn là số tiền tiết kiệm của Khắc Việt trong rất nhiều năm nay. Trước đó, nam ca sĩ cũng có một số căn chung cư để kinh doanh, cho thuê nhưng đã bán đi và chuyển xuống ở mặt đất. Từng đi hát với cát-sê 20.000 đồng, giờ đây mức cát-sê của Khắc Việt đã tăng vọt - Ảnh: Internet Bên trong căn biệt thự của nam ca sĩ - Ảnh: Internet Cuối năm 2021, vợ chồng Khắc Việt - Thảo Bebe chuyển về biệt thự mới xây trị giá hàng chục tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội. Nam ca sĩ mua biệt thự này sau khi biết bà xã Thảo Bebe mang thai đôi và chuyển từ TP HCM ra thủ đô sinh sống. Dù không tiết lộ giá trị cơ ngơi, thế nhưng theo một vài nguồn tin, những căn biệt thự tương tự ở khu vực này của khu đô thị có giá trị từ 10 tỷ đồng.

Khắc Việt xây biệt thự để gia đình có cuộc sống thoải mái hơn - Ảnh: Internet Ngoài bất động sản, Khắc Việt còn sở hữu những xế hộp đắt đỏ. Giọng ca Anh khác hay em khác từng chia sẻ hình ảnh tự tậu chiếc xế hộp Mercedes-Benz với giá hơn 2 tỷ đồng. Không những thế vào dịp 8/3 năm nay, ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã chiếc xế hộp hạng sang có trị giá hơn 7 tỷ đồng làm quà khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Dịp 8/3 năm nay, ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã chiếc xế hộp hạng sang - Ảnh: Internet Sở hữu khối tài sản "khủng" cùng hạnh phúc gia đình trọn vẹn, Khắc Việt quả không hổ danh là một trong những nghệ sĩ "số hưởng" nhất nhì Vbiz.

Phản ứng của bà xã và netizen khi Hồng Đăng tuyên bố đanh thép 'đi thật xa để trở về' Sau hơn 2 tháng vướng bê bối cùng Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã chính thức tái xuất mạng xã hội. Động thái mới của anh nhận về phản ứng khá tốt từ cộng đồng mang.

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