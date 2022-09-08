Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào?

Hậu trường 08/09/2022 18:52

Ngoài bất động sản đắt đỏ, Khắc Việt còn khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi sở hữu xế hộp Mercedes-Benz tiền tỷ.

Cách đây hơn 10 năm, Khắc Việt chưa được nhiều người biết đến nhưng giờ đây, anh là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đắt show của làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khắc Việt sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Được biết, Khắc Việt được bạn bè gọi vui là một trong những "đại gia ngầm" của làng giải trí. 

Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào? - Ảnh 1
Khắc Việt - Ảnh: Internet

Khắc Việt từng chia sẻ về quá khứ đi hát ở các sân khấu "chuồng gà" với giá cát-sê 20.000 đồng. Tuy nhiên sau khi nổi tiếng, có được vị thế nhất định trong làng giải trí, cát-sê của Khắc Việt cũng từ đó mà tăng hẳn, dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng tùy theo tính chất show diễn.

Hoạt động nghệ thuật lâu năm, có nhiều bản hit...đến nay Khắc Việt sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" trong showbiz Việt. Năm 2020, Khắc Việt tiết lộ vừa mua thêm 2 căn nhà mặt đất ở TP. HCM và Hà Nội để làm quà cho vợ khi đang mang song thai con đầu lòng. Cả hai căn đều có 4 tầng, rộng khoảng 100m2, có giá trị không nhỏ ở 2 thành phố lớn là số tiền tiết kiệm của Khắc Việt trong rất nhiều năm nay. Trước đó, nam ca sĩ cũng có một số căn chung cư để kinh doanh, cho thuê nhưng đã bán đi và chuyển xuống ở mặt đất.

Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào? - Ảnh 2
Từng đi hát với cát-sê 20.000 đồng, giờ đây mức cát-sê của Khắc Việt đã tăng vọt - Ảnh: Internet
Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào? - Ảnh 3
Bên trong căn biệt thự của nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Cuối năm 2021, vợ chồng Khắc Việt - Thảo Bebe chuyển về biệt thự mới xây trị giá hàng chục tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội. Nam ca sĩ mua biệt thự này sau khi biết bà xã Thảo Bebe mang thai đôi và chuyển từ TP HCM ra thủ đô sinh sống. Dù không tiết lộ giá trị cơ ngơi, thế nhưng theo một vài nguồn tin, những căn biệt thự tương tự ở khu vực này của khu đô thị có giá trị từ 10 tỷ đồng.

Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào? - Ảnh 4
Khắc Việt xây biệt thự để gia đình có cuộc sống thoải mái hơn - Ảnh: Internet

Ngoài bất động sản, Khắc Việt còn sở hữu những xế hộp đắt đỏ. Giọng ca Anh khác hay em khác từng chia sẻ hình ảnh tự tậu chiếc xế hộp Mercedes-Benz với giá hơn 2 tỷ đồng. Không những thế vào dịp 8/3 năm nay, ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã chiếc xế hộp hạng sang có trị giá hơn 7 tỷ đồng làm quà khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Ở tuổi 34, 'đại gia ngầm' Khắc Việt giàu cỡ nào? - Ảnh 5
Dịp 8/3 năm nay, ca sĩ Khắc Việt dành tặng bà xã chiếc xế hộp hạng sang - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản "khủng" cùng hạnh phúc gia đình trọn vẹn, Khắc Việt quả không hổ danh là một trong những nghệ sĩ "số hưởng" nhất nhì Vbiz. 

Phản ứng của bà xã và netizen khi Hồng Đăng tuyên bố đanh thép 'đi thật xa để trở về'

Phản ứng của bà xã và netizen khi Hồng Đăng tuyên bố đanh thép 'đi thật xa để trở về'

Sau hơn 2 tháng vướng bê bối cùng Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã chính thức tái xuất mạng xã hội. Động thái mới của anh nhận về phản ứng khá tốt từ cộng đồng mang.

Xem thêm
Từ khóa:   nhạc sĩ Khắc Việt Khắc Việt giàu cỡ nào Khắc Việt

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 51 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh