Phản ứng của bà xã và netizen khi Hồng Đăng tuyên bố đanh thép 'đi thật xa để trở về'

Hậu trường 08/09/2022 10:30

Sau hơn 2 tháng vướng bê bối cùng Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã chính thức tái xuất mạng xã hội. Động thái mới của anh nhận về phản ứng khá tốt từ cộng đồng mang.

Hơn 2 tháng vừa qua, Hồng Đăng là cái tên thu hút sự chú ý của dư luận nhất khi vướng vào bê bối ở Tây Ban Nha với Hồ Hoài Anh. Sau khi trở về nước, cả 2 nghệ sĩ đã có buổi làm việc với cơ quan chủ quản là Nhà hát Kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hồng Đăng
Thời gian vừa qua, Hồng Đăng là cái tên thu hút sự chú ý của dư luận nhất khi vướng vào bê bối ở Tây Ban Nha với Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

 

Trong khi chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng, mới đây nhất Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Cụ thể, nam diễn viên chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng bạn bè, trong ảnh nam diễn viên tự lái xe mô tô đầy nam tính và check in tại bể bơi cùng 5 người bạn. Hồng Đăng đính kèm dòng trạng thái thu hút sự chú ý: “Đi thật xa để trở về”.

Hồng Đăng
Sau hơn 2 tháng vướng ồn ào tại nước ngoài, nam diễn viên Hồng Đăng đăng tải loạt ảnh đi phượt cùng hội bạn thân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết của nam diễn viên, bà xã Anh Đào và nhiều bạn bè, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến anh: "Ổn chứ, về mạnh khỏe là ổn nhé", "Mạnh khỏe là ok rồi anh ạ, chào mừng anh đã trở lại", "Quá khứ rồi cũng qua đi, hiện tại, tương lai mới là tất cả. Cố lên, khán giả vẫn luôn hâm mộ tài năng diễn xuất của bạn. Chúc idol luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi luôn bình an trong cuộc sống", "Làm trận chào mừng anh ơi"...

Hồng Đăng
Dưới bài viết, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè đã vào hỏi han tình hình của nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi vướng lùm xùm, Hồng Đăng đã khóa trang cá nhân. Bà xã và người thân của anh giữ im lặng, từ chối chia sẻ ồn ào về nam diễn viên. Trước những lời hỏi han, chào mừng quay trở lại của bạn bè, đồng nghiệp Hồng Đăng cũng rất nhiệt tình trả lời bình luận.

Hồng Đăng
Bà xã và người thân của anh giữ im lặng, từ chối chia sẻ ồn ào về nam diễn viên - Ảnh: Internet

Động thái này của nam diễn viên như ngầm thông báo sắp quay trở lại showbiz một cách mạnh mẽ, liệu rằng sau bê bối này, sự quay trở lại của Hồng Đăng có được khán giả chào đón? Trước đó, khi vướng vào bê bối, tất cả các phim có Hồng Đăng đóng đều bị cắt sóng, mọi hình ảnh liên quan đến nam diễn viên xuất hiện trên VTV đều bị cắt bỏ. Các nhãn hàng cũng đồng loạt hủy hợp đồng, sự nghiệp của nam diễn viên bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nam diễn viên cho hay, anh dự định sang nước ngoài ngắn ngày với lịch trình cụ thể là đi Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Dự kiến trở về Việt Nam vào đầu tháng 7/2022. Tuy nhiên, vì gặp sự cố bất khả kháng mà anh không thể bay về Việt Nam như dự kiến. Diễn viên thừa nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. 

Hồng Đăng

Hồng Đăng
Các vai diễn của Hồng Đăng ở Nhà hát Kịch Hà Nội đã sẽ được thay thếẢnh: Internet

Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội sau đó thông báo sẽ xem xét tường trình của Hồng Đăng và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. 

Nhà hát Kịch Hà Nội sau đó ra thông báo: "Tuy nhiên, căn cứ khoản 4, Điều 3, Nghị định 112/2022/NĐ-CP ngày 18-9-2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành".

Hồng Đăng
Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội thông báo sẽ xem xét tường trình của Hồng Đăng và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp - Ảnh: Internet

NSND Trung Hiếu cho hay, hiện tại, Hồng Đăng vẫn đang trong quá trình bị điều tra, khi phía Tây Ban Nha chưa có kết luận thì phía nhà hát vẫn phải chờ để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp.

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