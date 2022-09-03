Ca sĩ quên lời bài hát trên sóng truyền hình trực tiếp: Xin lỗi vì sự cố 'lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng'

Hậu trường 03/09/2022 20:05

Nữ ca sĩ xin lỗi vì hát quên lời trên sóng trực tiếp gửi lời xin lỗi tất cả ekip và khán giả.

Ngày 3/9, ca sĩ Khánh Thy gửi lời xin lỗi tất cả ê kip và khán giả vì hát quên lời, chênh phô, nhiều lần nhìn vào ca từ chép trên tay gây cảm giác thiếu chuyên nghiệp khi hát trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội tối 2/9.

Ca sĩ quên lời bài hát trên sóng truyền hình trực tiếp: Xin lỗi vì sự cố 'lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng' - Ảnh 1
ca sĩ Khánh Thy gửi lời xin lỗi vì hát quên lời, chênh phô, nhiều lần nhìn vào ca từ chép trên tay trên sóng truyền hình trực tiếp - Ảnh: Internet

"Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ekip, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời" - cô viết. Nữ ca sĩ còn tự động viên bản thân là lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng, phấn đấu thêm.

Cụ thể, khi thể hiện ca khúc Mười Chín Tháng Tám, nữ ca sĩ này đã liên tục bị chênh phô, nhiều đoạn hụt hơi và hát không theo kịp với dàn nhạc. Trên sóng trực tiếp, có thể thấy cô còn nhiều lần quên lời ca khúc và phải nhìn xuống bàn tay chép sẵn lời mới có thể hát tiếp. Một số đoạn do quên hẳn lời, cô thậm chí bỏ qua không hát, thay thế bằng giọng ngân nga.

Ca sĩ quên lời bài hát trên sóng truyền hình trực tiếp: Xin lỗi vì sự cố 'lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng' - Ảnh 2

Màn trình diễn này nằm trong chương trình nghệ thuật mang tên Sao Tháng Tám mừng Quốc khánh 2/9, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, vào tối 1/9. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc này là Khánh Thy.

Nhiều khán giả tỏ thái độ ngán ngẩm, thậm chí bức xúc. Nhiều người cho rằng tại một chương trình truyền hình trực tiếp, đặc biệt là nhằm kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì mọi thứ đều phải chuẩn bị thật chỉn chu. Chính vì thế, việc nữ ca sĩ quên lời, phải viết vào tay khiến dân mạng bức xúc cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp.

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