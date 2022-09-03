Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26. Theo như chị gái của Châu Kim Sang cho biết, em gái của cô qua đời vào lúc 14h15. Trước khi qua đời, người mẫu Châu Kim Sang vẫn chưa kịp nói lời trăng trối với người thân yêu của mình.

Người mẫu Chau Kim Sang đã trút hơi thở cuối cùng vào 14h15 trưa 3/9, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh: Internet

Trước đó không lâu, Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã đến thăm và mang theo vương miện Miss International Queen 2018 đến và mẹ của Châu Kim Sang là người đã tự tay đội vương miện cho con. Khoảnh khắc này vì thế đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và cùng cầu mong phép màu sẽ xảy đến với Châu Kim Sang. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với học trò của Minh Tú, cô nàng đã ra đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.