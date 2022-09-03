Nhận được tin Châu Kim Sang vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não, Hương Giang tuyên bố người mẫu 26 tuổi sẽ trở thành Hoa Hậu Chuyển Giới Truyền Cảm Hứng Việt Nam 2022.
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Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đã qua đời ở tuổi 26. Theo như chị gái của Châu Kim Sang cho biết, em gái của cô qua đời vào lúc 14h15. Trước khi qua đời, người mẫu Châu Kim Sang vẫn chưa kịp nói lời trăng trối với người thân yêu của mình.
Trước đó không lâu, Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã đến thăm và mang theo vương miện Miss International Queen 2018 đến và mẹ của Châu Kim Sang là người đã tự tay đội vương miện cho con. Khoảnh khắc này vì thế đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và cùng cầu mong phép màu sẽ xảy đến với Châu Kim Sang. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với học trò của Minh Tú, cô nàng đã ra đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể nghệ sĩ trong làng giải trí Việt.
Hoa hậu Hương Giang sốc khi hay tin dữ từ Châu Kim Sang. Người đẹp chuyển giới không cầm được cảm xúc của mình. Hoa hậu Hương Giang trải lòng: “Khi Huỳnh Như nhắn tin cho chị là xin lỗi vì không thể giúp Sang chuyển giới được như lời hứa với BTC Miss International Queen Vietnam vì Sang yếu quá rồi, chị đã nghĩ nên làm một điều gì đó cho em để ít nhất em có thể đạt được giấc mơ của mình nếu như điều không may xảy ra. Và chị thấy may mắn vì chị đã kịp làm điều đó cho em, em đã trở thành nàng hậu xinh đẹp nhất, hình ảnh em luôn ao ước trước khi ra đi rồi!
Em yên tâm tuy giấc mơ thành công đổi đời để mua nhà cho mẹ của em không thực hiện được, nhưng giờ đây rất nhiều mạnh thường quân, khán giả yêu thương em đã chung tay giúp đỡ cho gia đình em vượt qua khó khăn, em Huỳnh Như còn hứa sẽ tặng mẹ em 1 cuốn sổ tiết kiệm nữa nên em cứ an lòng nhé!
Ngoài ra, Hương Giang đã xin phép thay mặt Dược Sĩ Tiến - BTC Miss International Queen Vietnam tuyên bố Châu Kim Sang sẽ trở thành Hoa Hậu Chuyển Giới Truyền Cảm Hứng Việt Nam 2022.