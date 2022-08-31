Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng

Dân mạng còn soi "outfit" sặc mùi tiền của Quỳnh Anh khi đi tậu đồng hồ xịn tặng chồng là Đỗ Duy Mạnh.
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Trên trang cá nhân, "công chúa béo" Quỳnh Anh mới đây gây chú ý khoe ảnh đi mua quà tặng chồng. Theo đó, cô dành cho Đỗ Duy Mạnh một chiếc đồng hồ hiệu. Để sở hữu món phụ kiện này, Quỳnh Anh đã phải đi hơn 2 nghìn km từ Hà Nội vào TP HCM trong vòng vài tiếng chỉ mua đồng hồ hàng hiệu đắt tiền cho chồng.
Khoe ảnh test thử sản phẩm, bà xã Duy Mạnh hóm hỉnh: "Ối nặng quá má ơi. Chồng con chẳng biết cảnh mình vất vả làm lụng dành dụm từng đồng để mua quà cho chồng đâu nhỉ". Dưới bình luận, nhiều người cho rằng, chiếc đồng hồ này có trị giá bằng cả một chiếc "Mẹc". Thậm chí, bạn bè còn trêu cầu thủ Duy Mạnh "tay to lắm mới đủ sức đeo con này" hay hỏi anh "có tuyển trợ lý đỡ tay" vì giá cả của món phụ kiện này quá lớn. Đáp lại những lời trêu đùa, Duy Mạnh tỏ ra khiêm tốn.
Bên cạnh đó, nam cầu thủ bày tỏ rất cảm kích và ghi nhận tấm lòng của bà xã. Được biết đây là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ - Audemars Piguet. Chiếc đồng hồ này có giá trên thị trường là 54200 CHF (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).
Không chỉ tậu đồng hồ bạc tỷ tặng chồng, dân mạng còn soi "outfit" sặc mùi tiền Quỳnh Anh diện trên mình khi đi mua quà cho Duy Mạnh. "Công chúa béo" diện một chiếc áo phông màu xanh nhấn nhá logo của nhà mốt đình đám Louis Vuitton kết hợp quần short trắng. Ngoài ra, bà xã Duy Mạnh còn mang theo chiếc túi xách "đựng cả thế giới" cũng đến từ thương hiệu "Luôn Vui Tươi" và một chiếc balo xinh xắn của Chanel.
Có chồng là cầu thủ nổi tiếng, bản thân lại kiếm tiền giỏi nên Quỳnh Anh không khó để dành tặng bạn đời những món quà giá trị hay dát trên mình đồ hiệu đắt đỏ. Chiếc túi "hơi mệt" sương sương mà Quỳnh Anh sở hữu có giá lên tới hơn nửa tỷ đồng. Nhìn vào kho hàng hiệu mà Quỳnh Anh sở hữu các dân chơi nhìn mà phải nể. Cô nàng quả thật xứng đáng với danh xưng "công chúa".