Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng

Trên trang cá nhân, "công chúa béo" Quỳnh Anh mới đây gây chú ý khoe ảnh đi mua quà tặng chồng. Theo đó, cô dành cho Đỗ Duy Mạnh một chiếc đồng hồ hiệu. Để sở hữu món phụ kiện này, Quỳnh Anh đã phải đi hơn 2 nghìn km từ Hà Nội vào TP HCM trong vòng vài tiếng chỉ mua đồng hồ hàng hiệu đắt tiền cho chồng.

Trên Faecebook, "công chúa béo" Quỳnh Anh mới đây gây chú ý khoe ảnh đi mua quà tặng chồng - Ảnh: Internet

Khoe ảnh test thử sản phẩm, bà xã Duy Mạnh hóm hỉnh: "Ối nặng quá má ơi. Chồng con chẳng biết cảnh mình vất vả làm lụng dành dụm từng đồng để mua quà cho chồng đâu nhỉ". Dưới bình luận, nhiều người cho rằng, chiếc đồng hồ này có trị giá bằng cả một chiếc "Mẹc". Thậm chí, bạn bè còn trêu cầu thủ Duy Mạnh "tay to lắm mới đủ sức đeo con này" hay hỏi anh "có tuyển trợ lý đỡ tay" vì giá cả của món phụ kiện này quá lớn. Đáp lại những lời trêu đùa, Duy Mạnh tỏ ra khiêm tốn.