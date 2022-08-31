Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng

Hậu trường 31/08/2022 16:20

Dân mạng còn soi "outfit" sặc mùi tiền của Quỳnh Anh khi đi tậu đồng hồ xịn tặng chồng là Đỗ Duy Mạnh.

Trên trang cá nhân, "công chúa béo" Quỳnh Anh mới đây gây chú ý khoe ảnh đi mua quà tặng chồng. Theo đó, cô dành cho Đỗ Duy Mạnh một chiếc đồng hồ hiệu. Để sở hữu món phụ kiện này, Quỳnh Anh đã phải đi hơn 2 nghìn km từ Hà Nội vào TP HCM trong vòng vài tiếng chỉ mua đồng hồ hàng hiệu đắt tiền cho chồng.

Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 1
Trên Faecebook, "công chúa béo" Quỳnh Anh mới đây gây chú ý khoe ảnh đi mua quà tặng chồng - Ảnh: Internet

Khoe ảnh test thử sản phẩm, bà xã Duy Mạnh hóm hỉnh: "Ối nặng quá má ơi. Chồng con chẳng biết cảnh mình vất vả làm lụng dành dụm từng đồng để mua quà cho chồng đâu nhỉ". Dưới bình luận, nhiều người cho rằng, chiếc đồng hồ này có trị giá bằng cả một chiếc "Mẹc". Thậm chí, bạn bè còn trêu cầu thủ Duy Mạnh "tay to lắm mới đủ sức đeo con này" hay hỏi anh "có tuyển trợ lý đỡ tay" vì giá cả của món phụ kiện này quá lớn. Đáp lại những lời trêu đùa, Duy Mạnh tỏ ra khiêm tốn.

Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 2
Không chỉ tậu đồng hồ bạc tỷ tặng chồng, dân mạng còn soi "outfit" sặc mùi tiền Quỳnh Anh diện trên mình khi đi mua quà cho Duy Mạnh - Ảnh: Internet

 Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 3

Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó, nam cầu thủ bày tỏ rất cảm kích và ghi nhận tấm lòng của bà xã. Được biết đây là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ - Audemars Piguet. Chiếc đồng hồ này có giá trên thị trường là 54200 CHF (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).

Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 5
Được biết đây là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ - Audemars Piguet. Chiếc đồng hồ này có giá trên thị trường là 54200 CHF (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng) - Ảnh: Internet
Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 6
Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 7
Có chồng là cầu thủ nổi tiếng, bản thân lại kiếm tiền giỏi nên Quỳnh Anh không khó để dành tặng bạn đời những món quà giá trị hay dát trên mình đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet

Không chỉ tậu đồng hồ bạc tỷ tặng chồng, dân mạng còn soi "outfit" sặc mùi tiền Quỳnh Anh diện trên mình khi đi mua quà cho Duy Mạnh. "Công chúa béo" diện một chiếc áo phông màu xanh nhấn nhá logo của nhà mốt đình đám Louis Vuitton kết hợp quần short trắng. Ngoài ra, bà xã Duy Mạnh còn mang theo chiếc túi xách "đựng cả thế giới" cũng đến từ thương hiệu "Luôn Vui Tươi" và một chiếc balo xinh xắn của Chanel.

Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 8
Nhìn vào kho hàng hiệu mà Quỳnh Anh sở hữu các dân chơi nhìn mà phải nể. Cô nàng quả thật xứng đáng với danh xưng "công chúa" - Ảnh: Internet
Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 9
Chiếc túi "hơi mệt" sương sương mà Quỳnh Anh sở hữu có giá lên tới hơn nửa tỷ đồng - Ảnh: Internet
Bóc giá 'outfit' hàng hiệu của bà xã Duy Mạnh khi đi mau đồng hồ tặng chồng - Ảnh 10

Có chồng là cầu thủ nổi tiếng, bản thân lại kiếm tiền giỏi nên Quỳnh Anh không khó để dành tặng bạn đời những món quà giá trị hay dát trên mình đồ hiệu đắt đỏ. Chiếc túi "hơi mệt" sương sương mà Quỳnh Anh sở hữu có giá lên tới hơn nửa tỷ đồng. Nhìn vào kho hàng hiệu mà Quỳnh Anh sở hữu các dân chơi nhìn mà phải nể. Cô nàng quả thật xứng đáng với danh xưng "công chúa".

 

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

Ngọc Trinh cho biết cô trẻ lâu là nhờ biết chọn những phương pháp làm đẹp an toàn. Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Duy Mạnh vợ Đỗ Duy Mạnh Đội tuyến Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh