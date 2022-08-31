'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh sau nhiều năm gia nhập Vbiz vẫn giữ được sức hút của mình. Đáng nói hơn, độ trẻ trung và xinh đẹp của cô nàng ngày một thăng hạng. Không chỉ nổi tiếng nhờ vóc dáng siêu nuột nà, Ngọc Trinh còn khiến ai nấy phải lấy làm ghen tị khi sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, không tì vết. Ngoài 30 tuổi, nhiều người nhận xét rằng dương như thời gian đã bỏ quên vấn đề tuổi tác của cô nàng.

Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh từng tiết lộ bí quyết trẻ mãi không già và khẳng định không đụng chạm dao kéo của Ngọc Trinh. So với thuở mới bước chân vào làng giải trí hiện tại nhan sắc của Ngọc Trinh thăng hạng hơn rất nhiều. Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, người đẹp gốc Trà Vinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ.