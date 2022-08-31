'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi'

Hậu trường 31/08/2022 11:00

Ngọc Trinh cho biết cô trẻ lâu là nhờ biết chọn những phương pháp làm đẹp an toàn. Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh sau nhiều năm gia nhập Vbiz vẫn giữ được sức hút của mình. Đáng nói hơn, độ trẻ trung và xinh đẹp của cô nàng ngày một thăng hạng. Không chỉ nổi tiếng nhờ vóc dáng siêu nuột nà, Ngọc Trinh còn khiến ai nấy phải lấy làm ghen tị khi sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, không tì vết. Ngoài 30 tuổi, nhiều người nhận xét rằng dương như thời gian đã bỏ quên vấn đề tuổi tác của cô nàng.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 1
Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh từng tiết lộ bí quyết trẻ mãi không già và khẳng định không đụng chạm dao kéo của Ngọc Trinh. So với thuở mới bước chân vào làng giải trí hiện tại nhan sắc của Ngọc Trinh thăng hạng hơn rất nhiều. Có được vóc dáng trẻ trung như hiện tại, người đẹp gốc Trà Vinh chăm chỉ tập yoga, sinh hoạt điều độ.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 2
'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 3
Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi được chứng kiến vòng eo "con kiến" trứ danh của mẫu nội y - Ảnh: Internet

Cô từng chia sẻ đã tập thói quen sáng dậy uống một cốc nước đầy, một ngày ăn đủ 3 loại trái cây đủ 3 màu xanh – đỏ – vàng, thư giãn 30 phút cuối ngày trong bồn tắm bằng nước ấm để da được tiếp nước và các mạch máu dễ lưu thông. 

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 4
 Ngọc Trinh cũng cho biết cô rất thích được mọi người khen mình trẻ trung - Ảnh: Internet

Sở hữu vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh", Ngọc Trinh thường xuyên chọn bộ đồ nội y khoe trọn vòng 3 cực "cháy", phô diễn triệt để trước ống kính khiến người xem cũng phải ngượng ngùng. Bộ bikini này có quai mảnh như sợi chỉ, màu sắc nổi bật là những trang phục ưa chuộng của Ngọc Trinh. Mỗi lần Ngọc Trinh đăng ảnh phải khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 5
'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh bật mí 'bí quyết' trẻ lâu, giữ vững thương hiệu 'người đẹp không tuổi' - Ảnh 6
So với thuở mới bước chân vào làng giải trí hiện tại nhan sắc của Ngọc Trinh thăng hạng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet  

Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi được chứng kiến vòng eo "con kiến" trứ danh của mẫu nội y. Lựa chọn cách trang phục hở "táo bạo" như thường lệ, Ngọc Trinh nổi bần bật bất kể xuất hiện ở đâu. Ngọc Trinh cũng cho biết cô rất thích được mọi người khen mình trẻ trung. Người đẹp được công chúng nhận xét như "lão hóa ngược".

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